Itália suspende voos vindos do Brasil após nova variante da Covid-19

A Itália anunciou neste sábado, 16, a suspensão de todos os voos vindos do Brasil, devido à identificação de uma nova variante do coronavírus no país sul-americano.

O Ministério da Saúde italiano também proibiu a entrada de qualquer pessoa que tenha estado no Brasil nos 14 dias anteriores. Na quinta-feira 14, o Reino Unido já havia tomado a mesma decisão.

“É fundamental que nossos cientistas estudem a nova cepa. Nesse meio tempo, estamos tomando uma abordagem muito cautelosa”, postou em suas redes sociais o ministro da Saúde da Itália, Roberto Speranza.

Em 9 de janeiro, o Ministério da Saúde do Japão informou o governo brasileiro que registrou uma nova cepa da Covid-19 em quatro viajantes que chegaram a Tóquio vindos do Amazonas.

Três dias depois, a Fiocruz da Amazônia informou que identificou um caso de reinfecção por meio da variante. Ou seja, uma pessoa anteriormente infectada pela Covid-19 voltou a testar positivo para um vírus com outro código genético.

Cientistas já listaram cerca de 800 variantes do novo coronavírus em todo o mundo, mas apenas três deles preocupam os órgãos sanitários, por serem, aparentemente, mais contagiosas: a do Reino Unido, da África do Sul e também a do Brasil.