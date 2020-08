Itália supera 1000 casos de coronavírus no dia pela 1ª vez em três meses

De acordo com anúncio do Ministério da Saúde neste sábado, 22, a Itália registrou 1071 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Trata-se da primeira vez que a marca é ultrapassada desde meados de maio, quando, no dia 12 daquele mês, o país registrou 1402 casos.

A nação foi uma das mais atingidas no começo da pandemia, com mais de 250 mil infecções e hospitais superlotados, mas conseguiu diminuir o número de contaminações e flexibilizou as medidas de isolamento. Esses novos surtos após o controle do coronavírus estão sendo vistos também em outros países.

ASSINE VEJA Clique e Assine

O país anda observando recorde após recorde, ameaçando a tão esperada volta às aulas, programada para setembro. O governo italiano entrou em alerta no sábado 15, quando foram registrados 629 novos casos em 24 horas, ante 500 nos dois dias anteriores. A série de altas foi a primeira em três meses, o que levou ao fechamento de boates e tornou o uso de máscaras em algumas áreas da Itália obrigatório – as primeiras restrições aplicadas desde o fim do lockdown.

Agora, a Itália corre o risco de dar marcha ré em todo o progresso que fez durante o confinamento, depois de mais de 30 mil mortes relacionadas à Covid-19. A reabertura das fronteiras e o incentivo ao turismo prejudicou o controle da doença por lá: a maioria dos novos infectados é formada por jovens italianos voltando da Grécia, Espanha, Malta e Croácia.