Itália deixou pior fase de emergência da pandemia, diz premiê

A Itália deixou a pior fase da emergência da pandemia de Covid-19 para trás e, à medida que as restrições são lentamente suspensas, o país deve agora entrar na nova fase com confiança e responsabilidade, disse o primeiro-ministro Giuseppe Conte nesta quinta-feira, 21.

“Podemos dizer que o pior está para trás… não podemos parar para esperar uma vacina, caso contrário ficaríamos com uma sociedade e um sistema de produção comprometidos irreparavelmente”, afirmou Conte, descrevendo o recente pacote de estímulo do governo no Parlamento.

O premiê também disse que os bancos “podem e devem fazer mais, especialmente para acelerar os procedimentos para conceder empréstimos garantidos pelo Estado”.

‘Risco não acabou’

Entre terça e quarta-feira, o país registrou 161 novas mortes, um número quase idêntico ao das 24 horas anteriores. O número total de mortes agora é de 32.330, de acordo com os últimos dados oficiais divulgados pela Defesa Civil. Foram confirmados 227.364 casos. Mais de 132.000 pessoas já foram curadas.

Atualmente, a Lombardia possui 26.671 casos positivos, seguidos pelo Piemonte (9.151), Emília-Romanha (5.098) e Vêneto (3.532). A Itália continua dobrando a curva de contágio, mas segue em alerta.

Por esse motivo, Conte alertou na quarta que o risco de contrair o vírus “não acabou” e que não é hora de “festas noturnas”, depois que imagens de grupos de jovens foram vistas durante a noite em várias cidades do país, após o relaxamento das restrições. “Não é hora de festejar e voltar à vida noturna. Caso contrário, a curva subirá novamente”, alertou.

O diretor de saúde do Instituto Nacional para Doenças Infecciosas Lazzaro Spallanzani (Inmi), em Roma, Francesco Vaia, disse que o mundo da ciência ainda está tentando determinar as características da Covid-19 e que o vírus somente será extinto com uma vacina.

