⚡ Esquenta 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Mundo

Itália aprova polêmica lei eleitoral de Meloni e reacende disputas internas

Oposição diz que reforma pode favorecer a coalizão de direita nas eleições de 2027; proposta cria mecanismo para ampliar maioria parlamentar

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 out 2026, 16h23
Giorgia Meloni
A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni (Sean Gallup/Getty Images)
Continua após publicidade
Itália aprova polêmica lei eleitoral de Meloni e reacende disputas internas Priorize VEJA no Google

O Parlamento da Itália aprovou nesta quinta-feira, 8, uma reforma do sistema eleitoral defendida pela primeira-ministra Giorgia Meloni. A proposta, que vale para as eleições previstas para 2027, foi aprovada por 227 votos a 164 e é alvo de fortes críticas da oposição, que acusa o governo de tentar alterar as regras para ampliar suas chances de permanecer no poder.

A mudança substitui o atual modelo híbrido, no qual cerca de um terço dos parlamentares é eleito pelo sistema majoritário e os demais por representação proporcional, por um sistema essencialmente proporcional, mas com um mecanismo destinado a favorecer a formação de maiorias.

Pelas novas regras, o partido ou a coalizão que obtiver a maior votação, desde que supere 42% dos votos, receberá 105 cadeiras adicionais no Parlamento — 70 na Câmara dos Deputados e 35 no Senado. O objetivo é transformar uma vitória eleitoral apertada em uma maioria parlamentar mais ampla e, segundo Meloni, contribuir para a estabilidade dos governos.

As coalizões também terão de apresentar, antes das eleições, um candidato comum a primeiro-ministro e um programa de governo.

Siga
Continua após a publicidade

A oposição, porém, afirma que a reforma foi desenhada sob medida para beneficiar a direita. Durante o debate que antecedeu a votação, parlamentares de centro-esquerda exibiram cartazes com frases como “Não à fraude” e “lei fraudulenta”. A líder do Partido Democrático (PD), Elly Schlein, afirmou que as novas regras não impedirão a oposição de vencer as próximas eleições. “Podem mudar a lei eleitoral à vontade, nós venceremos de qualquer forma, independentemente do sistema de votação”, disse.

O ex-primeiro-ministro Giuseppe Conte, líder do Movimento Cinco Estrelas, classificou a proposta como “um esquema complexo” criado para favorecer o governo nas próximas eleições, em declaração à agência AFP.

Continua após a publicidade

A votação também evidenciou divergências entre os partidos que formam a coalizão de Meloni, liderada pelo Irmãos da Itália (FdI) e integrada pela Liga e pelo Forza Italia. Ainda assim, o resultado confirmou a maioria governista no Parlamento.

A aprovação era considerada provável, em parte porque uma rejeição poderia levar Meloni a cumprir a ameaça de renunciar e convocar eleições antecipadas. Uma nova eleição antes do fim da legislatura também colocaria em risco o direito de parte dos parlamentares à aposentadoria prevista após o cumprimento do mandato.

Continua após a publicidade

O governo de Meloni, eleito em 2022, tornou-se no mês passado o mais longevo da Itália desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Após a votação, a primeira-ministra afirmou nas redes sociais que o resultado demonstrava a unidade de sua coalizão.

“Estamos introduzindo regras destinadas a promover a estabilidade e a coerência parlamentar de qualquer governo, independentemente de sua orientação política”, escreveu.

Continua após a publicidade

O mandato de Meloni termina oficialmente em outubro de 2027. As eleições, no entanto, podem ser antecipadas para a primavera europeia de 2027.

Publicidade
TAGS:
Direita
Eleições
Europa
Extrema direita
Giorgia Meloni
Itália
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).