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Itália anuncia envio de 500 soldados para Milão após onda de violência em protestos

Manifestações contra aumento do custo de vida terminaram em confrontos com a polícia, saques e depredações no fim de semana

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 out 2026, 15h37
Policiais em confronto com manifestantes na Itália.
Policiais em confronto com manifestantes na Itália.  (Piero CRUCIATTI / AFP/Getty Images)
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Itália anuncia envio de 500 soldados para Milão após onda de violência em protestos Priorize VEJA no Google

O governo da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, anunciou nesta segunda-feira, 19, o envio de 500 soldados a Milão, no norte da Itália, após protestos contra o aumento do custo de vida terminarem em confrontos com a polícia, saques e depredações. O anúncio foi feito pelo vice-primeiro-ministro italiano, Matteo Salvini, nas redes sociais.

Os distúrbios começaram no sábado, 17, quando manifestações inicialmente pacíficas contra a precariedade dos serviços públicos e o encarecimento das despesas cotidianas foram ofuscadas por episódios de violência. Grupos de jovens encapuzados incendiaram lixeiras, quebraram vitrines e invadiram estabelecimentos comerciais, inclusive nas proximidades da Catedral de Milão.

+ Itália tem saques, confrontos e mais de 270 detidos em meio a onda de protestos na Europa

A polícia utilizou gás lacrimogêneo e canhões de água para dispersar a multidão. Ao todo, 271 pessoas foram detidas, dos quais 32 acabaram presos, incluindo 23 menores de idade. Outras 28 pessoas foram encaminhadas às autoridades judiciais. 

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Diante da crise, o governo Meloni anunciou um conjunto de medidas para endurecer a legislação de segurança pública. Entre as propostas em discussão estão a ampliação do período de detenção preventiva de menores, o combate a gangues juvenis e a proibição de reuniões de pessoas consideradas ameaças à ordem pública. A iniciativa, no entanto, foi criticada pela oposição, que acusou o Executivo de privilegiar ações repressivas em detrimento de políticas voltadas à educação, à moradia e à redução da desigualdade social.

Protestos na Europa

A onda de protestos na Itália ocorre em meio a mobilizações semelhantes em outros países europeus. Na França, episódios de violência resultaram em quase 2.400 prisões e levaram à imposição de toques de recolher em regiões de Paris e de outras cidades.

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Nesta terça-feira, o governo francês anunciou que enviará algumas forças militares para reforçar o policiamento durante ⁠protestos previstos para ‌o próximo sábado.

“Vamos mobilizar a força Sentinelle, obviamente como substituto das forças de ‌segurança interna… principalmente ‌para ⁠liberar ⁠a polícia e os ⁠gendarmes em ‌sua ‌missão de manter a ordem”, declarou o ministro do Interior, ⁠Laurent Nuñez, à ⁠Assembleia Nacional, acrescentando que a resposta a qualquer agitação será “firme”.

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A declaração de Nuñez ocorre após o primeiro-ministro Sébastien Lecornu ‌afirmar que o destacamento policial para ⁠as manifestações do próximo sábado seria “massivo” e que seu objetivo é um “retorno imediato à ordem”, depois do país viver, no último final de semana, alguns dos seus piores episódios de violência nas ruas dos últimos anos.

Na Espanha, o gatilho para as recentes manifestações foi o despejo de Maricarmen Abascal, de 87 anos, do apartamento em Madri, onde ela morava havia mais de sete décadas. O aluguel do imóvel aumentou 275%, passando de 440 euros para 1.650 euros mensais. A italiana morreu em 7 de outubro, duas semanas depois do despejo, transformando o episódio em um símbolo da crise habitacional espanhola.

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