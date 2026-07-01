Israel volta a dizer que vai ocupar o Líbano, Gaza e Síria por tempo ‘indeterminado’

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Ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, reafirma que o Exército permanecerá “indefinidamente” em “zonas de segurança” no Líbano, Síria e Faixa de Gaza. A declaração ocorre em meio a negociações para a paz no Oriente Médio e reitera a intenção de proteger o país de grupos jihadistas, incluindo ameaças ao Irã.

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O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, voltou a declarar nesta quarta-feira, dia 1º, que o Exército de seu país permanecerá “indefinidamente” naquilo que ele descreve como “zonas de segurança” estabelecidas no Líbano, na Síria e na Faixa de Gaza.

“As Forças de Defesa de Israel permanecerão nas zonas de segurança no Líbano, na Síria e em Gaza por um período indefinido, a fim de proteger nossos habitantes e nossas comunidades dos elementos jihadistas”, afirmou em um discurso durante uma cerimônia militar. “Não nos retiraremos das zonas de segurança”, disse Katz em um ato realizado em homenagem aos soldados israelenses mortos durante a guerra de 2006 no Líbano.

Katz também reiterou sua ameaça de que atingirão “com toda a força” a república islâmica caso ataque Israel devido às suas operações no Líbano.

Ponto de atrito

Essa declaração é feita enquanto delegações iranianas e americanas estão no Catar para discutir, através de mediadores, o protocolo de acordo assinado em meados de junho, destinado a pôr fim à guerra no Oriente Médio em todas as frentes, incluindo o Líbano.

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Segundo um diplomata informado sobre essas negociações, que conversou com a agência de notícias AFP, representantes americanos e iranianos devem manter discussões técnicas indiretas nesta quarta-feira, em Doha.

Em paralelo, também foi assinado nos Estados Unidos um acordo‑quadro para uma “paz duradoura” entre o Líbano e Israel, embora as forças israelenses tenham posteriormente continuado seus bombardeios, alegando que tinha como alvo estruturas do Hezbollah.

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O acordo‑quadro prevê, em particular, que Israel continue ocupando o sul do Líbano, como vem fazendo desde o início desta nova guerra contra o Hezbollah, até que o grupo armado xiita apoiado pelo Irã entregue as armas (o que se recusou a fazer).

Quanto à Faixa de Gaza, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ordenou, no fim de maio, que o Exército estendesse seu controle sobre 70% do território, devastado pela guerra desencadeada em 7 de outubro de 2023 pelo ataque sem precedentes do grupo palestino Hamas contra Israel.