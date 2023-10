Israel volta a atacar Gaza após o fim do prazo para saída de civis

Atualizado em 14 out 2023, 11h00 - Publicado em 14 out 2023, 10h54

O exército israelense voltou a bombardear a Faixa de Gaza instantes após o fim do prazo dado para a saída de civis da região. Originalmente, as forças de defesa de Israel haviam dado um prazo de 24 horas, que se encerraria na manhã deste sábado (madrugada, no horário de Brasília). Porém, estenderam por mais seis horas o tempo para a evacuação para o sul.

Um grupo de 19 brasileiros conseguiu deixar uma escola católica, na qual estavam abrigados, e seguir para o sul, na cidade de Khan Yunis, onde ficarão na casa de famílias brasileiras que vivem na região — e também solicitatam auxílio para sair da zona de conflito e voltar para o Brasil.

A ONU afirma que mais de 1 milhão de pessoas já foram obrigadas a saírem de suas casas, mas ainda há famílias palestinas que tentam se deslocar para o sul.

O problema do deslocamento é que a maioria das pessoas que deixaram a área sob taque não tem para onde ir: a única saída por terra de Gaza, pela fronteira sul com o Egito, é fechada a cidadãos palestinos. No caso dos estrangeiros, há negociações para a abertura desta fronteira.

