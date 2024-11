Israel vai recorrer contra mandados de prisão do TPI para Netanyahu e Gallant

O gabinete do primeiro-ministro afirmou nesta quarta-feira, 27, que Israel entrou com apelação no Tribunal Penal Internacional (TPI) contra os mandados de prisão para Benjamin Netanyahu e o ex-ministro da Defesa Yoav Gallant.

No documento, o governo israelense afirma que “expõe em detalhes o quão absurda foi a emissão dos mandados de prisão e como ela carece de qualquer base factual ou legal”.

A declaração acrescenta que se o TPI rejeitar o recurso, isso vai “sublinhar aos amigos de Israel a parcialidade do Tribunal Penal Internacional”.

O TPI emitiu mandados de prisão contra Netanyahu e Gallant na semana passada sob acusações de crimes de guerra e crimes contra a humanidade por sua condução da guerra na Faixa de Gaza.

Desde a invasão ao território palestino, consequência dos ataques do Hamas contra Israel, em 7 de outubro de 2023, a ONU calcula que ao menos 44 000 pessoas morreram.

O tribunal rejeitou a alegação de Israel de que a entidade deveria ter notificado Tel Aviv de sua investigação sobre a condução da guerra.

O gabinete de Netanyahu também informou nesta quarta-feira que o primeiro-ministro se encontrou com o senador dos Estados Unidos Lindsey Graham.

Graham, que é republicano, partido de Donald Trump, atualizou Netanyahu sobre os esforços que está promovendo no Congresso dos EUA contra o TPI e os países que cooperaram com a corte internacional.