Israel usa catapulta medieval para lançar bolas de fogo ao Líbano

As Forças de Defesa de Israel (IDF) utilizaram na quinta-feira 13 uma catapulta de estilo medieval para lançar bolas de fogo ao território do Líbano em meio ao aumento dos combates entre Israel e o grupo militante libanês Hezbollah.

A arma medieval, conhecida como trabuco, foi construída por reservistas israelenses e provavelmente com o objetivo de queimar arbustos na fronteira libanesa, facilitando a visualização da chegada de militantes do Hezbollah, de acordo com o jornal israelense Ma’ariv.

“A área na fronteira libanesa é caracterizada por pedras, matagal e vegetação densa de espinhos, o que representa um desafio para as tropas da IDF implantadas na defesa”, disseram os soldados israelenses à emissora estatal israelense KAN News.

As tropas israelenses também afirmaram que “esta é uma iniciativa local e não uma ferramenta amplamente utilizada”.

Os ataques transfronteiriços entre Israel e Hezbollah aumentaram este mês, conflito que tem sido travado paralelamente à guerra em Gaza devido ao apoio do grupo militante libanês ao Hamas. Mais de 94 mil libaneses e 53 mil israelenses foram deslocados da área de fronteira desde outubro do ano passado, de acordo com as IDF e o ministério da saúde do Líbano.

Nesta quarta-feira, 12, o Hezbollah lançou 140 foguetes contra Israel, a maior quantidade de disparos em um só dia desde o início da guerra em Gaza. Acredita-se que o ataque tenha sido uma retaliação pela morte de Taleb Abdallah, um alto comandante assassinado pelas forças israelenses.

O trabuco tem a finalidade de derrubar murros de alvenaria ou para atirar armas por cima deles e foi raramente usada desde o século XVI.

A última vez que a arma foi utilizada em larga escala durante uma guerra foi pelo conquistador espanhol Hernán Cortés contra o Império Asteca, no México, em 1521, de acordo com a Enciclopédia Britânica.