Israel revela túnel usado pelo Hamas sob o maior hospital de Gaza; Vídeos

As Forças de Defesa de Israel (FDI) divulgaram nesta segunda-feira, 20, imagens do que diz ser a rede subterrânea de túneis e bunkers do Hamas sob o Hospital Al-Shifa, o maior da Faixa de Gaza. O exército israelense acusa o grupo terrorista palestino de usar hospitais e outras infraestruturas civis como “escudo”, apontando o complexo de Al-Shifa como um importante centro de suas operações subterrâneas.

As FDI e a Shin Bet, a agência de segurança israelense, “revelaram um túnel de 55 metros de comprimento, 10 metros abaixo do complexo do Hospital Al-Shifa, durante uma operação baseada em inteligência”, afirmaram os militares de Israel em comunicado.

“A entrada do túnel contém vários mecanismos de defesa, como uma porta à prova de explosão e um buraco de tiro, numa tentativa do Hamas de bloquear a entrada das forças israelenses”, completaram as FDI, segundo as quais as imagens são “mais uma prova” de que “o Hamas usa os residentes de Gaza e os pacientes do Hospital Al-Shifa como escudos humanos”.

OPERATIONAL UPDATE: IDF and ISA forces revealed a significant 55-meter-long terrorist tunnel, 10 meters underneath the Shifa Hospital complex during an intelligence-based operation. The tunnel entrance contains various defense mechanisms, such as a blast-proof door and a firing… pic.twitter.com/tU4J6BD4ZG — Israel Defense Forces (@IDF) November 19, 2023

Enquanto continuam a operar ao redor de Al-Shifa, s FDI também publicaram imagens de câmeras de vigilância do hospital mostrando terroristas do Hamas trazendo um cidadão nepalês e outro tailandês, que acredita-se serem reféns, para o centro médico, e acusaram o grupo palestino de assassinar uma soldado israelense, também feita prisioneira, dentro do complexo.

Continua após a publicidade

Os três reféns estão entre as mais de 240 pessoas sequestradas pelo Hamas no ataque brutal de seis semanas atrás, quando terroristas invadiram Israel pela fronteira de Gaza, sob uma chuva de foguetes, e mataram cerca de 1.200 pessoas – a maioria delas civis.

Nas imagens publicadas no domingo 19 pelos militares, um dos reféns está visivelmente ferido no braço e é levado para uma cama de hospital, enquanto o segundo é arrastado à força para o hospital em pé.

“Essas descobertas provam que a organização terrorista Hamas usou o Hospital Al-Shifa no dia do massacre como infraestrutura terrorista”, disseram as FDI, que notificaram “autoridades relevantes” sobre as imagens.

https://twitter.com/IDF/status/1726319791865016493

Continua após a publicidade

Outras imagens das câmeras de vigilância do hospital divulgadas pelas FDI mostram o que parecem ser terroristas do Hamas dentro do complexo médico e fora dos quartos dos reféns.

As autoridades israelenses têm a intenção de apresentar provas da utilização indevida do Hospital Al-Shifa pelo Hamas, para reforçar o apoio à ofensiva de Israel em curso na Faixa de Gaza e justificar seus ataques a infraestruturas civis, como hospitais.

Durante a última semana, Tel Aviv concentrou operações militares dentro e ao redor de Al-Shifa, provocando críticas da comunidade internacional e de órgãos supranacionais, como as Nações Unidas e a Organização Mundial da Saúde (OMS).