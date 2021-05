Israel responde com bombardeios a ataques do Líbano

Quatro foguetes foram disparados do Líbano e atingiram o norte de Israel nesta quarta-feira, 19. Não houve relatos imediatos de danos ou ferimentos. Nenhum grupo assumiu a autoria dos disparos até o momento. O Exército israelense disse em um comunicado que suas forças de artilharia estavam atingindo vários alvos no Líbano.

Segundo os militares, um dos quatro foguetes disparados foi interceptado, dois caíram no mar e o quarto pousou em área aberta. O prefeito de Shfaram, na área de Haifa, disse que um foguete caiu em uma área aberta perto de sua cidade, sem causar danos ou ferimentos.

Alguns dos foguetes aparentemente disparados do sul do Líbano, segundo oficiais da polícia, foram interceptados pelos sistemas de defesa aérea de Israel.

Esse é o décimo dia de conflito entre Israel e Palestina. Os confrontos entre Israel e o Hamas, grupo que controla a Faixa de Gaza, acentuaram a crise humanitária em Gaza, já em situação grave. De acordo com a Organização das Nações Unidas, mais de 52.000 palestinos tiveram que se deslocar e ao menos seis hospitais e nove clínicas de atendimento básico foram danificados.

Joe Biden conversou com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu nesta quarta-feira, enquanto as forças israelenses e o Hamas continuavam trocando ataques em Gaza. “Os dois líderes tiveram uma discussão detalhada sobre o estado dos eventos em Gaza, o progresso de Israel em degradar as capacidades do Hamas e outros elementos terroristas e os esforços diplomáticos em andamento por governos regionais e dos Estados Unidos”, disse a Casa Branca.

“O presidente comunicou ao primeiro-ministro que esperava uma desaceleração significativa hoje no caminho para um cessar-fogo”, acrescentou. Progressistas criticam Biden por não exigir o fim imediato da violência, que já matou mais de 200 pessoas, a maioria palestinas.