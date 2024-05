Israel recupera corpos de três reféns sequestrados pelo Hamas

As Forças de Defesa de Israel (FDI) afirmaram nesta sexta-feira, 17, que recuperaram os corpos de três reféns israelenses que foram sequestrados em 7 de outubro do ano passado, quando o grupo terrorista palestino Hamas invadiu o país e levou à eclosão da guerra em Gaza. Os três estavam no festival de música Universo Paralello, onde mais de 360 pessoas morreram devido à incursão dos militantes.

Um dos reféns foi identificado como Shani Louk, uma jovem de 23 anos com dupla cidadania alemã-israelense, que virou um símbolo da brutalidade do ataque em 7 de outubro. Pouco depois da invasão, o Hamas divulgou um vídeo de Louk deitada de bruços e quase nua na traseira de uma caminhonete em Gaza.

O porta-voz do exército israelense, contra-almirante Daniel Hagari, disse que os restos mortais dos outros dois reféns foram identificados como Amit Buskila, 28 anos, e Yitzhak Gelernter, 56. Ele não informou, porém, em qual local específico de Gaza os soldados israelenses encontraram os corpos, mas ressaltou que isso ocorreu durante uma operação na noite de quinta-feira 16.

Segundo Hagari, todos os três estavam no festival de música eletrônica Universo Paralello, no meio do deserto próximo à fronteira com a Faixa de Gaza. O porta-voz do exército descreveu que as três vítimas fugiram da rave em direção a Mefalsim, um kibutz (comunidade judaica) no sul de Israel. Militantes palestinos os seguiram, para então matá-los e levarem seus cadáveres de volta para Gaza.

Mais de 125 reféns vivos e mortos, todos sequestrados em 7 de outubro, permanecem em cativeiro, incluindo vários cidadãos dos Estados Unidos e outras nacionalidades, segundo as autoridades israelenses. Israel e o Hamas mantêm negociações indiretas na tentativa de chegar a um acordo que permitiria a libertação de pelo menos alguns dos reféns em troca de um cessar-fogo.