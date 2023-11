Hamas liberta 17 reféns no terceiro dia de trégua em Gaza

O grupo terrorista Hamas libertou neste domingo, 26, mais 17 reféns no âmbito do acordo com Israel, sendo 13 israelenses, 3 tailandeses e 1 russo. A libertação do refém com cidadania russa foi considerada um aceno a Vladimir Putin, segundo agência Reuters.

Intermediado por Qatar, Egito e Estados Unidos, um acordo de cessar-fogo de quatro dias foi estabelecido entre Hamas e Israel na última sexta-feira, 24. A cláusula principal do documento é a libertação de cinquenta mulheres e crianças, parte dos 246 reféns capturados pelo grupo palestino no decorrer do massacre de 7 de outubro. Em troca, Israel se compromete a soltar cerca de 150 palestinos (três para cada cativo liberado), também em sua maioria mulheres e menores de idade, presos sob acusação de terrorismo.

Além da trégua nas hostilidades, que pode ser ampliada sempre que dez novos reféns sejam libertados, o acordo prevê o acesso de médicos da Cruz Vermelha aos cativeiros e a entrada diária de 300 caminhões de ajuda humanitária.