Israel notifica familiares de reféns que devem ser libertados na sexta

As famílias dos reféns que devem ser libertados nesta sexta-feira, 24, na primeira leva, como parte da pausa humanitária entre Israel e militantes do grupo palestino Hamas, já foram notificadas pelas Forças de Defesa Israelenses (FDI).

“Os oficiais informaram todos os familiares cujos entes queridos aparecem na lista”, disse o coordenador do país para reféns e pessoas desaparecidas, Gal Hirsch, em comunicado.

Segundo um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed Al-Ansari, treze mulheres e crianças serão libertados da Faixa de Gaza. A lista de reféns que devem voltar para casa foi entregue ao serviço de inteligência israelense Mossad, e as negociações entre todas as partes mediadoras continuaram até esta manhã.

O acordo prevê a libertação de pelo menos 50 dos cerca de 240 reféns sequestrados pelo Hamas em 7 de outubro, em troca da libertação de 150 palestinos detidos em prisões israelenses. A maioria dessas pessoas tem cidadania estrangeira, mas também são cidadãos ou habitantes de Israel.

Inicialmente, a trégua temporária seria iniciada nesta quinta-feira, 23, às 10h no horário local (5h de Brasília), mas foi adiada para mais negociações. O processo vai ocorrer em duas etapas e múltiplas fases.

Primeiro, Israel vai libertar 150 prisioneiros palestinos, assim que 50 reféns do Hamas forem devolvidos, o que deve acontecer em quatro fases, e pelo menos 10 pessoas devem voltar em cada uma delas. Já na segunda etapa, Tel Aviv vai libertar “até” outros 150 prisioneiros palestinos se “até” 50 reféns adicionais forem devolvidos a Israel.

De acordo com a decisão, todos os 300 palestinos detidos só serão libertados na condição de que 100 reféns vivos possam deixar Gaza. O anúncio da trégua por parte de Israel também informou que “imediatamente após o fim da pausa nos combates, necessária para garantir a libertação dos reféns, os combates serão retomados na Faixa de Gaza, a fim de destruir as capacidades militares e organizacionais do Hamas e da Jihad Islâmica Palestina em Gaza e para criar as condições para o retorno de todos os reféns”.