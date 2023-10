Israel lança panfletos em Gaza para pedir informações sobre reféns

As Forças de Defesa de Israel (FDI) ofereceram, por meio de panfletos lançados em Gaza nesta terça-feira 24, recompensas e proteção para quem tiver informações sobre os reféns do grupo terrorista palestino Hamas.

“Se a sua vontade é viver em paz e ter um futuro melhor para os seus filhos, faça a ação humanitária imediatamente e partilhe informações verificadas e valiosas sobre os reféns mantidos na sua área”, afirmou o folheto.

“Os militares israelenses garantem que investirão o máximo esforço para fornecer segurança para você e sua casa, e você receberá uma recompensa financeira. Garantimos total confidencialidade”, concluiu o informativo, que também listava os números de telefone que poderiam ser usados.

Segundo a agência de notícias Reuters, palestinos refugiados no hospital Nasser, em Khan Younis, no sul de Gaza, recolheram os folhetos e os rasgaram assim que foram lançados pelos aviões israelenses.

Mais de 5.700 mortes foram registradas no território em guerra, segundo o Ministério da Saúde palestino, que é controlado pelo Hamas, muitas devido aos ataques aéreos israelenses.

Desde o início do conflito, no dia 7 de outubro, o Hamas libertou quatro reféns e prometeu continuar a prática “quando as condições no terreno o permitirem”. A situação de mais de 200 pessoas sequestradas é um dos motivos para Israel ter adiado a invasão por terra da Faixa de Gaza.

Um cessar-fogo não é sequer considerado pelo governo israelense. As fronteiras com Gaza estão saturadas de tanques e soldados, que aguardam apenas um comando para dar início a uma operação mais robusta, que conforme prometida pelo alto comando militar do país, terá três frentes: ar, terra e mar.

“Continuem se planejando para nossa operação, ela chegará em breve. Estamos nos preparando minuciosamente para o próximo passo – uma operação multilateral no ar, no solo e no mar”, disse o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, em um vídeo divulgado nesta segunda-feira para as forças israelenses.

Antes, em conversa com soldados concentrados na região fronteiriça, ele prometeu que “veriam Gaza de dentro”.

