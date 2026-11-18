O Exército de Israel lançou nesta quarta-feira, 18, uma operação terrestre no centro da Faixa de Gaza e ordenou a saída de moradores de áreas próximas aos campos de refugiados de Bureij e Nuseirat. Três pessoas foram mortas em diferentes ataques israelenses no território ao longo do dia, segundo médicos palestinos ouvidos pela agência de notícias Reuters.

Os tanques israelenses ultrapassaram a chamada Linha Amarela, que separa as zonas controladas por Israel e pelo Hamas. O avanço atingiu a região da estrada Salahudeen, principal ligação entre o norte e o sul de Gaza, interrompendo a circulação de veículos.

Segundo a agência palestina Wafa, dezenas de famílias deixaram áreas a oeste de Bureij e a nordeste de Nuseirat em meio a disparos e bombardeios. A agência relatou ainda que tratores militares nivelavam terrenos e erguiam barreiras de terra.

O órgão do governo israelense responsável pela coordenação de assuntos civis nos territórios palestinos, o Cogat, afirmou que a ofensiva tem como alvo as estruturas do Hamas e pediu à população que permaneça afastada das áreas de atuação das tropas até o anúncio do fim da operação.

Continua após a publicidade

Segundo médicos ouvidos pela Reuters, um bombardeio aéreo próximo à incursão matou uma pessoa. As outras mortes ocorreram em Deir al-Balah e na Cidade de Gaza. O Exército israelense, por sua vez, disse ter atingido um combatente, sem mencionar as outras mortes. O Hamas classificou a incursão como uma violação do cessar-fogo e uma escalada perigosa.

Cessar-fogo frágil

O avanço terrestre das tropas israelenses ocorre no mesmo dia em que o Conselho de Paz, criado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para supervisionar o fim da guerra na Faixa de Gaza, acusou Israel e Hamas de descumprirem os compromissos assumidos no acordo de cessar-fogo, colocando em risco a continuidade da trégua.

Continua após a publicidade

Em um relatório de doze páginas obtido pela Reuters nesta quarta-feira, o órgão alerta que a persistência dos ataques e a falta de avanços nas negociações mantêm a população palestina em condições humanitárias precárias, mais de um ano após a suspensão das principais operações militares.

Firmado em outubro de 2025 com mediação dos Estados Unidos, o cessar-fogo previa a retirada israelense até a Linha Amarela. O acordo interrompeu os grandes combates, mas não encerrou os ataques nem resolveu o impasse sobre o desarmamento do Hamas.

Continua após a publicidade

Desde que a trégua entrou em vigor, mais de 1.600 palestinos morreram em ataques israelenses, segundo o Ministério da Saúde local, sob autoridade do Hamas, cujos dados são considerados confiáveis pelas Nações Unidas.