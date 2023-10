Israel lança mísseis sobre Gaza, população se esconde em escolas

Atualizado em 9 out 2023, 17h34 - Publicado em 9 out 2023, 17h24

Por Da Redação Atualizado em 9 out 2023, 17h34 - Publicado em 9 out 2023, 17h24

Israel lançou nesta segunda-feira, 9, ao menos 500 ataques aéreos contra a Faixa de Gaza, em resposta à agressão sem precedentes realizada pelo movimento palestino Hamas contra o país, no último sábado. Enquanto a tensão escala na região, milhares de palestinos procuram abrigo em escolas controladas pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Ao menos 73 mil residentes de áreas orientais, situadas próximas à fronteira com Israel, se deslocaram para os edifícios da agência de refugiados da ONU. O prognóstico é de que os números de cidadãos de Gaza que procuram auxílio da entidade cresçam progressivamente, em meio aos intensos bombardeamentos, informou o porta-voz da Agência das Nações Unidas de Assistência e Obras para os Refugiados da Palestina no Próximo Oriente (UNRWA), Adnan Abu Hasna.

“Os residentes refugiaram-se em 64 escolas, com mais a chegar, pois acreditam que são os locais mais seguros da Faixa de Gaza porque são afiliados às Nações Unidas”, afirmou. “Alguns dos idosos são casos médicos que necessitam de acompanhamento face à tensão actual, e as crianças necessitam de conselheiros psicológicos e sociais para ultrapassar esta fase difícil que viveram.”

+ Tensão aumenta em Israel e dois lados do conflito anunciam mortes

Ainda nesta segunda-feira, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, declarou um cerco total à Gaza, bloqueando a entrada de alimentos, eletricidade, água e combustível. A procura pelas escolas, portanto, também está pautada na busca por suprimentos e por atendimento básico. Os hospitais locais estão sobrecarregados e correm risco de terem suas atividades interrompidas pela queda de luz.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, soma-se ao rol dos preocupados com a escalada do conflito. Ele expressou estar “profundamente angustiado” com a guerra declarada pelo primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e os progressivos ataques aéreos de ambos os lados. Ao todo, cerca de 1.200 pessoas foram mortas desde sábado.

Continua após a publicidade

“Embora reconheça as preocupações legítimas de Israel com a sua segurança, também lembro que as operações militares devem ser realizadas de acordo com o direito humanitário internacional”, advertiu Guterres a repórteres, apesar de condenar os “ataques abjetos” do Hamas.

As Brigadas al-Qassam, do Hamas, também ameaçaram nesta segunda-feira iniciar uma matança contra civis israelenses sequestrados caso Tel Aviv prosseguisse com os ataques, sem avisar previamente, contra residências de Gaza. O porta-voz do grupo, Abu Obaida, alertou que os assassinatos serão transmitidos ao vivo.

Publicidade

Siga