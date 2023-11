Israel intensifica bombardeios e avança com cerco por terra em Gaza

Israel intensificou os bombardeios contra a Faixa de Gaza ao longo do último dia, enquanto segue com o cerco por terra à Cidade de Gaza. As Forças de Defesa de Israel (IDF) afirmaram que os ataques aéreos atingiram mais de 450 alvos do grupo terrorista Hamas na região, incluindo bases militares e postos de observação. Há relatos de que os bombardeios afetaram a internet e as comunicações por telefone na região.

As forças militares israelenses também afirmaram que suas tropas por terra tomaram controle de um posto do Hamas em Gaza, que incluía “túneis e campos de treinamento terroristas”. O porta-voz da IDF, Daniel Hagari, afirmou que as tropas avançaram com o certo por terra à Cidade de Gaza e que ‘dividiram’ a região em duas partes. “Agora existe um norte de Gaza e um sul de Gaza”, afirmou, considerando o avanço uma “fase significativa” na guerra contra o Hamas.

No domingo, o secretário de Estados americano, Antony Blinken fez uma visita surpresa à Cisjordânia e ouviu do presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, um apelo por um “cessar-fogo imediato” no conflito. Os Estados Unidos, aliados de Israel, defendem uma “pausa humanitária” na guerra para assistência aos civis em Gaza. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, porém, declarou que uma trégua só será possível após a libertação dos reféns capturados pelo Hamas.