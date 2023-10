Israel informa Itamaraty sobre mais um brasileiro desaparecido

Atualizado em 23 out 2023, 18h14 - Publicado em 23 out 2023, 11h50

O Itamaraty foi comunicado sobre o desaparecimento de mais um brasileiro em Israel após o início do conflito com o grupo extremista Hamas, confirmou um alto funcionário do Ministério das Relações Exteriores a VEJA nesta segunda-feira, 23.

De acordo com a pasta, o paradeiro de Michel Nisembaum, de 59 anos, é desconhecido desde os ataques do grupo terrorista palestino contra Israel no dia 7 de outubro. Foi sua família que alertou às autoridades locais sobre o desaparecimento.

Michel tem dupla cidadania, ainda segundo o Ministério das Relações Exteriores, e é o único brasileiro que o governo trata atualmente como desaparecido no país em guerra.

“O Itamaraty tomou conhecimento de que o brasileiro-israelense Michel Nisenbaum, 59, residente em Israel, encontra-se desaparecido desde os ataques de 7/10”, disse a VEJA o alto funcionário da pasta.

“A Embaixada do Brasil em Tel Aviv confirmou com as autoridades locais o status de desaparecido do nacional”, completou, sem dar detalhes sobre quando e onde Nisenbaum foi visto pela última vez.

Até agora, o Itamaraty confirmou três brasileiros mortos em Israel – Ranani Glazer, Bruna Valenu e Karla Stelzer –, outros três israelenses com ascendência brasileira mortos pelo Hamas – Gabriel Yishay Barel, Celeste Fishbein e um terceiro sem identificação –, e Nisenbaum, o único brasileiro-israelense desaparecido.