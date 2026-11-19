O Exército de Israel anunciou nesta quinta-feira, 19, o encerramento de uma operação terrestre realizada em uma área do centro da Faixa de Gaza situada além da chamada Linha Amarela, que delimita os territórios sob controle israelense e do Hamas. A incursão, iniciada na quarta-feira, 18, levou milhares de palestinos a abandonar suas casas e abrigos nas proximidades dos campos de refugiados de Nuseirat e Bureij. Segundo o governo local, cerca de 6 mil pessoas foram deslocadas.

De acordo com as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês), a operação foi conduzida em conjunto com o serviço de inteligência Shin Bet e tinha como objetivo desmantelar um túnel do Hamas que representaria uma ameaça direta às tropas israelenses. Em comunicado, os militares afirmaram que a estrutura estava localizada a oeste da Linha Amarela.

Durante a ofensiva, tanques avançaram em direção à estrada Salah al-Din, principal ligação entre o norte e o sul do território palestino. O órgão israelense responsável pela coordenação de assuntos civis nos territórios palestinos, o Cogat, anunciou o fechamento temporário de um trecho da via e orientou os moradores a deixar a região. Na manhã desta quinta-feira, informou que a operação havia terminado e que a circulação pela estrada estava liberada.

O Hamas, que controla a parte de Gaza não ocupada por Israel, condenou a incursão e classificou o avanço dos veículos militares para além da Linha Amarela como uma violação do acordo de cessar-fogo firmado em outubro de 2025. Em comunicado, o grupo chamou a operação de uma escalada perigosa e acusou Israel de descumprir os termos da trégua.

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Deslocamento e destruição

Imagens verificadas pela BBC mostram famílias deixando a região de Nuseirat em meio a disparos de artilharia. Em um dos registros, um homem aparece correndo pela estrada Salah al-Din após ouvir uma explosão. Moradores relataram à emissora que os ataques ocorreram nas proximidades de casas e acampamentos improvisados onde vivem palestinos deslocados pela guerra.

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Segundo a agência de notícias Reuters, registros feitos após a retirada israelense mostram áreas destruídas, barreiras de terra e marcas de veículos militares a mais de 1,2 quilômetro da Linha Amarela. Alguns moradores retornaram ao local para avaliar os danos. “Toda a área foi destruída, e sinceramente não sabemos o que fazer”, disse Abd Aliwa à agência, enquanto observava os escombros.

A Defesa Civil de Gaza, controlada pelo Hamas, informou que três pessoas morreram em ataques israelenses realizados na quarta-feira: uma em Nuseirat, outra na Cidade de Gaza e uma terceira em Deir al-Balah. O Exército israelense afirmou ter atingido integrantes de grupos armados, mas não comentou individualmente os relatos sobre as mortes.

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A violência também deixou outras vítimas na quinta-feira. Segundo autoridades de saúde palestinas ouvidas pela Reuters, duas pessoas morreram após disparos israelenses no leste da Cidade de Gaza.

Cessar–fogo sob pressão

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A incursão ocorre em meio à fragilidade da trégua estabelecida há pouco mais de um ano. Desde a entrada em vigor do cessar-fogo, ao menos 1.662 palestinos morreram em ataques israelenses, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, administrado pelo Hamas. Os dados da pasta são considerados confiáveis pelas Nações Unidas. No mesmo período, seis soldados israelenses morreram, de acordo com as Forças de Defesa de Israel.

As condições humanitárias no território permanecem críticas. Estima-se que mais de 1,9 milhão de pessoas, cerca de 90% da população de Gaza, continuem deslocadas. Desse total, aproximadamente 1,4 milhão vivem em barracas ou abrigos improvisados, segundo dados da ONU. A reconstrução ainda não começou de forma significativa, enquanto cerca de 82% das estruturas do território foram destruídas ou danificadas durante a guerra.

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O plano de paz apresentado pelo presidente americano Donald Trump também enfrenta obstáculos. Um dos principais impasses diz respeito ao desarmamento do Hamas e à retirada gradual das tropas israelenses das áreas que permanecem sob seu controle. O grupo afirma aceitar entregar suas armas em troca da saída dos militares, enquanto Israel exige o desarmamento completo antes de qualquer retirada.

A guerra começou em 7 de outubro de 2023, quando integrantes do Hamas e de outros grupos armados atacaram o sul de Israel, matando cerca de 1.200 pessoas e sequestrando outras 251. Desde então, mais de 74.710 palestinos morreram em operações militares israelenses na Faixa de Gaza, segundo o Ministério da Saúde local.