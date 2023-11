Israel e Hamas estão perto de acordo sobre reféns, dizem oficiais

Israel e o Hamas parecem estar próximos de concluir um acordo para a libertação de reféns em troca de um cessar-fogo em Gaza e da liberação de prisioneiros palestinos de prisões israelenses.

Agentes do governo dos Estados Unidos, de Israel e o primeiro-ministro do Catar afirmaram que neste domingo (19) as negociações estavam avançando e um acordo poderia ser anunciado nos próximos dias. Há cautela, no entanto, em fazer grandes anúncios, já que as negociações podem

Segundo o jornal britânico The Guardian, o primeiro-ministro do Catar disse que apenas pequenas diferenças entre o Hamas e Israel ainda precisam ser resolvidas. O embaixador israelense em Washington disse que Israel espera que um número significativo de reféns possa ser libertado pelo Hamas.

O Catar tem tido papel central na mediação do esforços para atingir um acordo. A princípio, mulheres e crianças seriam as primeiras liberadas entre os reféns, e uma pausa humanitária de pelo menos cinco dias seria necessária tanto para transportar os reféns liberados quanto para permitir que ajuda externa chegasse aos necessitados em Gaza.

Se aprovada, a pausa humanitária seria a mais longa desde o início do conflito, em 7 de outubro, quando o Hamas atacou Israel e capturou mais de 200 reféns. Até agora, apenas quatro pessoas foram libertadas. Acredita-se que 239 pessoas de 26 diferentes países estejam sendo mantidas pelo Hamas. O grupo terrorista afirma que 30 reféns foram mortos em bombardeios provocados por tropas israelenses, embora não existam dados independentes que confirmem as alegações.

