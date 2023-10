Israel e EUA discutem ‘alternativas’ à invasão total de Gaza, diz Biden

Atualizado em 19 out 2023, 19h46 - Publicado em 19 out 2023, 19h31

Por Da Redação Atualizado em 19 out 2023, 19h46 - Publicado em 19 out 2023, 19h31

Questionado sobre um possível ataque por terra em grande escala das Forças de Defesa de Israel em Gaza, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse na quarta-feira, 18, que os militares americanos estão tratando de “alternativas” junto aos israelenses.

A invasão é aguardada desde o início do conflito com o grupo terrorista Hamas, após o atentado do dia 7 de outubro, que matou cerca de 1.400 pessoas e fez em torno de 200 reféns, a maioria civis.

“Tivemos uma longa conversa sobre isso e quais alternativas existem. Nossos militares estão conversando sobre quais são as alternativas”, respondeu Biden a repórteres no voo de volta para Washington, sem detalhar os possíveis planos.

+ Israel, EUA e Egito formam comitê para viabilizar ajuda humanitária a Gaza

Os comentários do presidente ocorrem após Biden viajar a Tel Aviv para negociações com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Lá, autoridades americanas alertaram que um ataque por terra em grande escala poderia incitar represálias do Hezbollah, aliado do Hamas no Líbano. Isso resultaria em uma guerra com duas frentes, já que o território libanês faz fronteira com o Estado judeu. Na última semana, ambos os lados fizeram trocas de bombardeios quase diárias.

Continua após a publicidade

Segundo os Estados Unidos, a invasão, além disso, não garantiria o fim do Hamas, porque poderia criar uma nova geração de militantes palestinos tanto em Gaza como na Cisjordânia, território árabe onde há assentamentos judeus no leste de Israel. Pior ainda, poderia representar mais uma catástrofe humanitária.

Por outro lado, deixar o Hamas permanecer no controle Gaza, depois do maior massacre de judeus desde o holocausto, não é uma opção para o governo Netanyahu, que enfrenta já enfrenta críticas pela falha em prever a ação do grupo terrorista palestino em 7 de outubro.

A esperança da diplomacia americana é que uma pressão conjunta e forte do mundo árabe seja capaz de forçar o Hamas a abandonar Gaza, em direção a um refúgio acordado em mesas de negociação, tal como a Organização para a Libertação da Palestina (OLP) trocou o Líbano pela Tunísia, em 1982. Anos depois, a OLP se desmilitarizou.

+ EUA emitem alerta mundial de segurança para americanos no exterior

Na quarta-feira 18, um dos porta-vozes das forças armadas israelenses, o tenente-coronel Richard Hecht, dizer pela primeira vez que os ataques por terra não eram inevitáveis.

“Estamos nos preparando para os próximos estágios da guerra”, disse Hecht a repórteres. “Não dissemos no que isso consistirá. Todo mundo está falando sobre uma ofensiva terrestre, mas talvez seja algo diferente.”

No entanto, em visita à fronteira de Gaza, saturada de soldados israelenses, nesta quinta-feira, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, deixou subentendido uma iminente operação por terra.

“Vocês veem Gaza à distância agora, e em breve verão Gaza por dentro“, disse Gallant. “O comando virá.”

Continua após a publicidade

Netanyahu, após prometer “esmagar o Hamas” e fazer uso de “uma força sem precedentes” em Gaza, afirmou também nesta quinta-feira que a guerra deve ser longa, e aproveitou o encontro com o homólogo britânico, Rishi Sunak, para solicitar “apoio contínuo”.