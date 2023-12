Israel diz ter recuperado corpos de três reféns em Gaza

As Forças de Defesa de Israel (FDI) afirmaram nesta sexta-feira, 15, terem recuperado os corpos de três israelenses que estavam detidos na Faixa de Gaza pelo Hamas. De acordo com Tel Aviv, as vítimas eram Elia Toledano, de 28 anos, e os soldados Nik Beizer e Ron Scherman, ambos de 19 anos.

Israel não entrou em detalhes sobre quando ocorreram as suas mortes ou o local de onde os corpos foram resgatados. Porém, a imprensa local afirmou que o francês-israelense Toledano estava no festival de música eletrônica Universo Paralello, um dos locais mais atingidos pelo brutal ataque do Hamas no dia 7 de outubro.

+ EUA cobram resultados concretos de Israel na proteção de civis em Gaza

Reféns em Gaza

Tel Aviv afirma que 240 pessoas foram sequestradas pelo Hamas no fatídico dia 7, quando também mataram 1.200 pessoas. Agora, após uma trégua temporária que permitiu o resgate de reféns em troca da libertação de palestinos presos em Israel, mais de 130 pessoas permanecem em Gaza. Alguns foram declarados mortos à revelia pelas autoridades israelitas.

Durante a trégua no conflito em novembro, o Hamas libertou mais de 100 mulheres, crianças e estrangeiras que mantinham em Gaza em troca da libertação de 240 mulheres e adolescentes que Israel havia aprisionado, muitas sem acusação. A Associação de Prisioneiros Palestinos disse que Israel deteve mais de 4.400 palestinos desde 7 de outubro e mantém cerca de metade deles sem acusação formal.

Enquanto isso, Tel Aviv continua sua operação militar na Faixa de Gaza. As autoridades palestinas dizem que o intenso bombardeio e a operação terrestre de Israel em Gaza nas semanas seguintes ao ataque do Hamas mataram quase 19 mil palestinos. O caos instalado no enclave feriu mais dezenas de milhares e deslocaram quase 80% dos 2,3 milhões de habitantes do território.