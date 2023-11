Israel diz ter matado vários comandantes do Hamas em série de ataques

As Forças de Defesa de Israel (FDI) afirmam nesta sexta-feira, 10, que suas operações terrestres na Faixa de Gaza resultaram na morte de vários agentes do Hamas, incluindo membros das forças de elite Nukhba, que participaram no massacre de 7 de Outubro.

As operações desta sexta foram realizadas a partir de informações de inteligência fornecidas aos soldados pela agência de inteligência israelense Shin Bet. O exército afirmou que seus soldados mataram Ahmed Musa, comandante da companhia Nukhba, e Amr Alhandi, comandante do pelotão Nukhba, que estavam escondidos em Jabaliya.

De acordo com as FDI, as forças de elite Nukhba consistem em terroristas selecionados por altos funcionários do Hamas, designados para realizar ataques terroristas como emboscadas, ataques, assaltos, infiltração através de túneis terroristas, bem como ataques com mísseis antitanque e foguetes.

Em 7 de outubro, muitos deles infiltraram-se em Israel através das suas praias, usando explosivos submarinos e mísseis guiados que não são afetados pelo sistema de defesa aérea Domo de Ferro.

De acordo com as FDI, Musa foi um dos comandantes do Hamas que liderou o ataque à base militar de Zikim, ao Kibutz que ficava próximo à base, e a outro posto militar na área nos ataques de 7 de outubro.

“Nos últimos dias, Ahmed Musa liderou atividades ofensivas contra as forças das FDI na área oeste de Jabaliya”, acrescentaram os militares.

As FDI afirmaram ainda que seus soldados também mataram Muhammed Kahlout, o chefe do chamado grupo de franco-atiradores do Hamas na brigada do grupo terrorista no norte de Gaza.

Em outro incidente, separado, o exército israelense comunicou que os soldados da 252ª Divisão mataram 19 agentes do Hamas, que estavam traçando planos para atacar militares israelenses dentro da Faixa de Gaza.