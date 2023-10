Israel diz ter matado chefe de inteligência do Hamas

Atualizado em 16 out 2023, 15h46 - Publicado em 16 out 2023, 15h43

As Forças de Defesa de Israel (IDF) disseram nesta segunda-feira, 16, ter matado o chefe regional da inteligência do grupo terrorista palestino Hamas, Belal Alqa, na cidade de Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza.

Os militares israelenses publicam uma série de vídeos que mostram bombardeios em Gaza, território controlado pelo Hamas e lar de 2,3 milhões de palestinos, incluindo o que visava a importante figura do grupo.

The IDF says it struck and killed the head of Hamas's general intelligence in the southern Gaza city of Khan Younis. pic.twitter.com/c1nun5Dwds — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 16, 2023

Another video published by the IDF shows airstrikes against tunnels in the Gaza Strip. pic.twitter.com/duyHOebOZ6 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 16, 2023

This video published by the IDF shows a strike on a rocket launching squad in the Gaza Strip. pic.twitter.com/dNXMcYb7eU — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 16, 2023

Further footage published by the IDF shows strikes using Romach artillery missiles fired from a M270 MLRS. pic.twitter.com/8csen3aWRG — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 16, 2023

Segundo as IDF, os bombardeios desta segunda-feira também atingiram túneis usados por terroristas do Hamas e por um esquadrão de lançamento de foguetes. Na semana passada, o Exército israelense afirmou ter alvejado a Faixa de Gaza com 6 mil explosivos, ataques que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, alertou serem “apenas o começo” da resposta do país.

Também nesta segunda, Tel Aviv e Jerusalém voltaram a escutar sirenes de alerta e a serem atingidas por foguetes do grupo terrorista palestino. Ao menos uma mulher ficou ferida em Tel Aviv, enquanto a sessão no parlamento israelense, o Knesset, precisou ser interrompida para que deputados de abrigassem em um bunker.

Os ataques de ambos os lados nesta segunda marcam o décimo dia do conflito iniciado depois que o Hamas lançou um ataque em território israelense, mirando principalmente alvos civis. Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, 2.750 palestinos foram mortos e 9.700 ficaram feridos em ataques israelenses desde 7 de outubro, quando o grupo terrorista invadiu Israel. Do outro lado, ao menos 1.300 israelenses morreram e estima-se que 6 mil tenham ficado feridos apenas no sábado.

