Israel diz ter matado 21 ‘agentes do Hamas’ em hospital de Gaza

As Forças de Defesa de Israel (FDI) afirmam que soldados mataram membros de uma célula do grupo militante palestino Hamas que teria atirado contra contra as forças israelenses no hospital Al-Quds, na cidade de Gaza. Homens armados teriam atirado contra as tropas de Tel Aviv enquanto estava “incorporada a um grupo de civis na entrada do hospital”.

Após atirar, os militantes teriam fugido de volta para dentro do hospital. De acordo com as FDI, as tropas, com apoio aéreo, responderam ao fogo contra os agentes do Hamas, matando 21 deles. Nenhum israelense ficou ferido, mas um tanque foi danificado pelo ataque.

“Este incidente é outro exemplo do abuso contínuo do Hamas contra estruturas civis, incluindo hospitais, para realizar ataques”, afirmaram as FDI em um comunicado.

O hospital Al Quds é a segunda maior instalação médica da Faixa de Gaza e já não está operacional devido à falta de combustível e eletricidade. Na manhã desta segunda-feira, 13, a Sociedade do Crescente Vermelho Palestino (PRCS), organização ligada à Cruz Vermelha que atua em países islâmicos, havia dito que “intensos tiros” continuavam nas proximidades da unidade de saúde.

Um comboio acompanhado pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) foi enviado para evacuar pacientes e funcionários, mas precisou retornar devido ao “bombardeio implacável e à situação perigosa” na área.

Em outro grande hospital de Gaza, Al Shifa, pelo menos 650 pacientes ainda estão no local esperando para serem retirados e médicos disseram que pacientes, incluindo bebês recém-nascidos, estavam morrendo por falta de combustível.

“Os tanques estão em frente ao hospital. Estamos sob bloqueio total. É uma área totalmente civil. Apenas instalações hospitalares, pacientes hospitalares, médicos e outros civis internados no hospital. Alguém deveria parar com isso”, disse Ahmed El Mokhallalati, um cirurgião do hospital, à agência de notícias Reuters. “Eles bombardearam os tanques (de água), bombardearam os poços de água, bombardearam a bomba de oxigênio também. Estamos prejudicando os pacientes ao mantê-los aqui.”

O porta-voz do Ministério da Saúde de Gaza, Ashraf Al-Qidra, disse que um tanque israelense estava estacionado no portão do hospital. Atiradores israelenses e drones disparavam contra o hospital, impossibilitando a movimentação de médicos e pacientes.

Israel diz que o hospital fica no topo de túneis que abrigam um quartel-general para combatentes do Hamas, que usam pacientes como escudos, o que o grupo militante palestino nega. Tel Aviv também afirmou que ofereceu um acordo para saída dos civis e evacuação da ala neonatal, deixando 300 litros de combustível para alimentar geradores de emergência. As ofertas, segundo eles, não foram aceitas pelo Hamas.

Autoridades de Gaza dizem que os 300 litros abasteceriam o hospital por apenas meia hora e o local precisava de 8 mil a 10 mil litros de combustível por dia entregues pela Cruz Vermelha ou por uma agência internacional. Israel confirma que 300 litros são suficientes porque apenas o pronto-socorro estava funcionando na unidade.

