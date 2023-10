Israel diz ter feito operação terrestre ‘relativamente grande’ em Gaza

No 20º dia de guerra, o Exército de Israel informou que fez uma incursão por terra na Faixa de Gaza, nesta quinta-feira, 26. De acordo com a agência de notícias Reuters, o ‘ataque direcionado’ contra instalações do Hamas foi ‘relativamente grande’. Logo após os ataques, os tanques deixaram a região e voltaram para território israelense.

Segundo as Forças de Defesa do país, a operação foi feita como “preparação para as próximas fases de combate”. Em comunicado divulgado no X (antigo Twitter), o Exército disse que tanques e infantaria entraram no norte de Gaza e matou “muitos” integrantes do Hamas, além de destruírem infraestruturas militares e postos de lançamento de mísseis antitanques.

Esta não é a primeira ação pontual por terra de Israel em Gaza. Na segunda-feira 23, os militares entraram na região para buscar informações sobre reféns.

Nesta quarta-feira 25, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, voltou a prometer uma invasão terrestre “em breve”, após um aparente atraso na estratégia para “eliminar o Hamas”, como ele havia prometido.