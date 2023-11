Israel diz ter encontrado planos do Hamas em campo de refugiados de Gaza

As Forças de Defesa de Israel (FDI) disseram nesta sexta-feira, 3, que encontraram informações cruciais de inteligência em um reduto do Hamas em Jabalia, no norte da Faixa de Gaza. O ataque à base do grupo terrorista ficava nas imediações de um campo de refugiados, atingido por uma bomba na terça-feira 31, e o local foi capturado por soldados israelenses da Brigada de Infantaria Givati.

De acordo com as FDI, o grande complexo militar servia às forças de elite Nukhba, do Hamas, e à unidade de inteligência da área de Jabalia do grupo. Os militares israelenses disseram que cerca de 50 terroristas foram mortos no ataque à fortaleza, e que dois soldados israelenses também foram mortos durante combates subsequentes.

O Ministério da Saúde palestino, sob o comando dos terroristas do Hamas na Faixa de Gaza, afirmou que ao menos 50 pessoas morreram e cerca de 150 ficaram feridas após o ataque aéreo de Israel na terça-feira, sendo que o grupo humanitário Crescente Vermelho Palestino declarou que pelo menos 25 das vítimas fatais eram civis.

As IDF afirmaram que, em Jabalia, obtiveram planos operacionais, mapas, cartas de comando e controle do Hamas, dispositivos de comunicação e dados pessoais de comandantes e operativos do grupo terrorista. Em comunicado, os militares informaram que os materiais estão sendo avaliados pela unidade de inteligência da 162ª Divisão e serão “usados pelas FDI em combates futuros”.

O comandante da unidade de reconhecimento da Brigada Givati, tenente-coronel “Zayin” – identificado apenas pela sua patente e primeira inicial em hebraico – avisou o Hamas numa declaração em vídeo que a sua unidade irá ocupar mais de suas fortalezas.

“A unidade entrou na própria fortaleza, travou duras batalhas com terroristas, matamos alguns, destruímos túneis e trouxemos importantes materiais de inteligência”, declarou o oficial.

“Continuaremos atacando suas fortalezas e matando vocês dentro dos túneis, no subsolo e onde quer que vocês esperem por nós”, acrescentou ele.

