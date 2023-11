Israel diz ter encontrado corpo de refém do Hamas em hospital de Gaza

As Forças de Defesa de Israel (FDI) afirmaram nesta quinta-feira, 16, ter recuperado o corpo de uma das reféns sequestradas pelo grupo terrorista Hamas em seus ataques de 7 de outubro ao sul do país. Yehudit Weiss, 65 anos, foi encontrada em edifício perto do Hospital Al-Shifa, na Faixa de Gaza, que tornou-se um campo de batalha nos últimos dias.

De acordo com os militares israelenses, soldados do 603º Batalhão da 7ª Brigada Blindada encontraram o corpo de Weiss, junto com equipamento militar do Hamas, incluindo rifles de assalto e granadas propelidas por foguetes (RPGs).

O corpo foi trazido de volta para Israel para identificação. Depois, o exército e a polícia notificaram a família de Weiss sobre a sua morte.

Mãe de cinco filhos, ela foi sequestrada no kibutz Be’eri em 7 de outubro. Seu marido, Shmulik Weiss, foi encontrado assassinado no quarto seguro de sua casa. A vítima era uma aposentada que trabalhava com crianças do jardim de infância e no refeitório do kibutz. Além disso, estava fazendo radioterapia para tratar um câncer de mama quando foi sequestrada.

“As FDI enviam suas mais sinceras condolências à família. A missão nacional é localizar os desaparecidos e devolver os reféns para casa. Não cessaremos a missão até que ela seja concluída”, acrescentaram os militares em comunicado.

As FDI, porém, não fornecem detalhes sobre a causa da morte de Weiss ou quando ela foi morta.

Na semana passada, o braço armado do Hamas, Brigadas Al-Qassam, disse que ao menos 60 reféns foram mortos devido aos ataques aéreos israelenses contra a Faixa de Gaza desde 7 de outubro. O porta-voz Abu Obeida afirmou que, após operações de busca conduzidas pelo grupo, ainda haveria 23 corpos de reféns “perdidos sob os escombros”.

“Parece que não conseguiremos alcançá-los devido à agressão brutal em curso por parte da ocupação [Israel] em Gaza”, acrescentou Obeida.

Segundo autoridades israelenses, há 242 cativos em Gaza, mantidos como reféns pelo grupo palestino.

