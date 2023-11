Israel diz ter capturado edifícios do governo do Hamas na Cidade de Gaza

As Forças de Defesa de Israel (FDI) anunciam nesta terça-feira, 14, que os soldados da 7ª Brigada Blindada e da Brigada de Infantaria Golani capturaram vários edifícios do governo do Hamas nos bairros de Sheikh Ijlin e Rimal, na Cidade de Gaza.

Entre os locais agora ocupados pelas forças israelenses estão o parlamento do Hamas, o seu complexo governamental e a sede da polícia.

O exército de Israel afirmou ainda que os soldados capturaram a chamada “casa do governador em Gaza”, que albergava escritórios do Hamas para a sua ala militar e polícia, escritórios da divisão de inteligência do Hamas e outros locais que foram usados para preparar os ataques de 7 de outubro.

As FDI relataram que também capturaram o edifício da faculdade de engenharia de uma universidade de Gaza, que “serviu como instituto para a produção e desenvolvimento de armas”, e outro complexo do Hamas com uma base de treino, centro de comando, salas de interrogatório e celas de detenção.

Nas redes sociais, viralizaram fotos mostrando soldados da brigada Golani dentro do prédio do parlamento de Gaza e do quartel-general da polícia militar.

