Israel diz que matou terrorista do Hamas que fez parte de massacre no país

Israel anunciou nesta sexta-feira, 20, ter matado um terrorista do Hamas em Gaza que participou do ataque ao sul do país e deixou vários civis mortos. Tel Aviv bombardeou mais de 100 alvos do grupo militante palestino em 24 horas, segundo autoridades militares.

O exército esclareceu que o terrorista que foi morto em um dos bombardeios se chama Muhammad Abu ‘Odeh. Ele servia como agente naval do grupo. O ataque israelense também matou um capitão do Hamas que operava na rede aérea e tentava disparar foguetes contra um jato.

De acordo com as Forças de Defesa de Israel (FDI), entre os alvos estavam um túnel, alguns armazéns de armas e centros de comando operacional do Hamas.

Um outro alvo bombardeado foi uma mesquita usada para “observação e preparação de membros” do grupo. Segundo autoridades em Gaza, esse ataque deixou pelo menos 18 palestinos mortos.

Tel Aviv afirma estar focada em atingir as infraestruturas do Hamas. Em uma publicação nas redes sociais, as Forças de Defesa de Israel (FDI) disseram que centenas de construções ligadas aos terroristas do Hamas foram destruídas, e dezenas delas foram atacadas no bairro de Sageya, em ataques na última quarta-feira, 18.

“As centenas de infraestruturas terroristas que foram atacadas incluem locais de lançamento de mísseis antitanque, túneis, infraestruturas de inteligência, quartéis-generais operacionais e outros quartéis-generais”, disseram as FDI em comunicado.

