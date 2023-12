Israel diz que matou comandante do Hamas por trás dos ataques de outubro

Os militares israelenses disseram que mataram o comandante do batalhão Shati do Hamas com um ataque aéreo em Gaza, neste domingo 3. O porta-voz do exército, Daniel Hagari, disse que o comandante esteve por trás de vários dos ataques terroristas ao território israelense no dia 7 de outubro.

Segundo Hagari, o comandante Haitham Khuwajari instruiu os militantes a realizarem ataques ao sul de Israel em 7 de outubro, dia do início da guerra. Khuwajari também liderou batalhas na área de Shati, em Gaza, no mês passado.

“Seguindo a inteligência das FDI [Forças de Defesa de Israel] e da ISA [Autoridade de Segurança de Israel], um caça das FDI atingiu e matou Haitham Khuwajari, comandante do Batalhão Shati do Hamas. Sob seu comando, terroristas do Hamas realizaram ataques em território israelense em 7 de outubro durante a invasão e massacre no sul de Israel”, afirmou Hagari em entrevista coletiva.

De acordo com ele, Khuwajarai “estava no comando das forças do Hamas que lutavam contra os soldados das FDI na área de Shati”.

As FDI assumiram o controle do campo de refugiados de Al-Shati localizado no norte da Faixa de Gaza em meados de novembro.

Os militares de Israel disseram que “continuarão a trabalhar no local e a eliminar cada um dos comandantes que operam na área sob seu controle, como [as FDI] fizeram ontem no Batalhão Sajaya”.