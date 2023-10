Israel diz que Hamas faz barreira para bloquear passagem de palestinos

O governo de Israel diz ter provas de que o grupo terrorista Hamas vem bloqueando a passagem de cidadãos que tentam fugir do norte para o sul da Faixa de Gaza. A informação foi divulgada neste sábado, 14, na conta oficial de Israel na rede social X — o antigo Twitter. O governo divulgou imagens do que seriam estas barreiras. Nas imagens aéreas, supostamente feitas por um um drone (avião não tripulado) aparece o que seria uma fila de carros e palestinos barrada por muralhas que os terroristas teriam colocado na pista.

We have proof that Hamas is putting up roadblocks to prevent Palestinian civilians from evacuating from northern to southern Gaza.

Hamas prides itself on putting civilians in harm’s way and is responsible for every civilian casualty.

📸 @IDF #HamasISIS pic.twitter.com/2F4mJSvG6S

— Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) October 14, 2023