Israel diz que atingiu 11.000 alvos terroristas desde o início da guerra

As Forças de Defesa de Israel (FDI) afirmam nesta quarta-feira, 1, que já atingiram 11 mil alvos ligados ao grupo terrorista Hamas e outras milícias desde o início da guerra no Oriente Médio, em 7 de outubro.

O exército israelense também informou que as operações terrestres na Faixa de Gaza continuaram durante a noite de terça-feira 31, e que suas forças destruíram “dezenas de alvos” do Hamas, incluindo “quartéis-generais operacionais e esquadrões de terroristas”.

Durante a noite, as unidades terrestres de Israel ordenaram que a Força Aérea atacasse um edifício em Jabalia, onde vários agentes do Hamas estariam reunidos.

O bombardeio atingiu o campo de refugiados de Jabalia, na região norte da Faixa de Gaza, e deixou ao menos 50 pessoas mortas e cerca de 150 feridas, segundo o Hamas.

Apesar dos números do grupo terrorista não serem confirmados por uma fonte independente, um vídeo da agência de notícias AFP mostrou algo em torno de 47 corpos sendo retirados dos escombros no que restou do maior campo de refugiados de Gaza. A organização humanitária Crescente Vermelho Palestino disse que ao menos 25 dos mortos eram civis.

As FDI alegaram que o edifício de vários andares, onde estaria um comandante do Hamas que participou dos ataques do dia 7 de outubro, Ibrahim Biari, estava “localizado perto de uma escola, centro médico e escritórios governamentais”.

Biari era comandante do Batalhão Central Jabalia. De acordo com as autoridades israelenses, ele foi uma das lideranças do Hamas responsáveis por comandar o ataque terrorista do dia 7 de outubro, que matou mais de 1.400 pessoas, em sua maioria civis, e deu início ao conflito que já dura mais de três semanas.

A Força Aérea também disse ter realizado ataques contra centros de comando do Hamas e outras células terroristas na terça-feira.

Além disso, segundo as FDI, unidades terrestres do exército também avistaram um carro com um míssil teleguiado anti-tanque vindo em sua direção no norte de Gaza, e direcionaram uma aeronave para atacá-lo.

Em meio aos bombardeios de Israel, pelo menos 8.796 pessoas em Gaza foram mortas e mais de 22.219 ficaram feridas, segundo o Ministério da Saúde controlado pelo Hamas.