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Israel diz estar pronto para atacar o Irã ‘pela terceira vez’ em meio a bombardeios dos EUA

Ministro da Defesa israelense ameaça retomar ofensiva 'com ainda mais força' se necessário; Novas hostilidades põem em xeque acordo de trégua

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jul 2026, 18h00 | Atualizado em 10 jul 2026, 14h41
Israel Katz, Israel's foreign minister, ahead of a meeting with UK and French foreign ministers in Jerusalem, Israel, on Friday, Aug. 16, 2024. Talks mediated by the US, Qatar and Egypt in an attempt to pause fighting between Israel and Hamas in Gaza begin in Qatari capital Doha, according to diplomats who asked not to be identified, because they weren't authorized to speak publicly. Photographer: Kobi Wolf/Bloomberg via Getty Images
O ministro de Defesa israelense, Israel Katz. - (Kobi Wolf/Bloomberg via/Getty Images)
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Israel diz estar pronto para atacar o Irã ‘pela terceira vez’ em meio a bombardeios dos EUA Priorizar nos meus resultados Google

Israel voltou a subir o tom contra o Irã nesta quinta-feira, 9. O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, afirmou que o país está preparado para lançar uma nova ofensiva militar contra Teerã caso considere necessário e prometeu agir “com ainda mais força” em uma eventual escalada do conflito.

“O Exército está pronto e em alerta para retomar os combates, restabelecer a superioridade aérea e atacar novamente o Irã, eliminando as ameaças, pela terceira vez, se for preciso”, disse Katz durante uma cerimônia militar. “Se tivermos que fazer isso novamente, faremos, e com ainda mais força”, acrescentou.

A declaração ocorre em meio à retomada das hostilidades entre Estados Unidos e Irã, poucas semanas após um acordo de cessar-fogo firmado em 17 de junho.

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Nesta quinta-feira, forças americanas bombardearam o entorno da usina nuclear de Bushehr — a única central nuclear civil iraniana — e outros alvos militares, segundo autoridades dos dois países.

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O governo iraniano classificou os ataques americanos como um “crime flagrante de guerra” e anunciou novas medidas de represália. Segundo Teerã, drones e mísseis foram lançados contra instalações ligadas aos Estados Unidos no Kuwait, Bahrein e Catar. A Jordânia, outro aliado de Washington na região, informou ter interceptado projéteis disparados a partir do território iraniano.

Além da resposta militar, o Irã voltou a ameaçar cobrar pedágio das embarcações que cruzam o Estreito de Ormuz, uma das principais rotas para o transporte de petróleo no planeta.

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Os novos confrontos ocorrem no mesmo dia em que o país enterrou o líder supremo Ali Khamenei, morto no início da guerra. Milhares de pessoas participaram das cerimônias em Mashhad, onde manifestantes pediram vingança contra Estados Unidos e Israel.

Apesar da ofensiva iraniana, autoridades americanas minimizaram seus efeitos. Um alto funcionário do Departamento de Defesa americano afirmou à agência de notícias AFP que os mísseis e drones disparados por Teerã foram interceptados ou não provocaram danos significativos às forças americanas na região.

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Segundo o oficial, que falou sob condição de anonimato, nenhum militar dos Estados Unidos ficou ferido durante os ataques.

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