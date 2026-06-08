Israel divulga primeiras imagens de novo ataque ao Irã; veja vídeo

Israel divulgou imagens de um ataque ao Irã, em retaliação a mísseis iranianos, intensificando a crise no Oriente Médio. O ato ignorou um pedido de Donald Trump para evitar a resposta militar. Após troca de ofensivas, a tensão persiste, com o Irã culpando os EUA pela escalada e o Líbano condenando seu uso como “moeda de troca” na guerra.

As Forças de Defesa de Israel divulgaram nesta segunda-feira, 8, imagens de um ataque feito ao território do Irã, em retaliação ao lançamento de mísseis por Teerã um dia antes.

O vídeo, segundo o Exército israelense, mostra uma operação contra “sistemas de defesa aérea no Irã, que abrigavam mísseis destinados a atingir aeronaves”.

+ Os novos ataques entre Irã e Israel e a escalada da guerra no Oriente Médio

Os ataques

Israel e Irã trocaram ataques na manhã desta segunda, 8 (a partir da noite de domingo 7 no Brasil), em nova escalada da guerra no Oriente Médio e primeira quebra do cessar-fogo firmado em abril entre os países.

Os primeiros ataques partiram do Irã, que justificou a ofensiva aos bombardeios israelenses no Líbano realizados no fim de semana. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, então, ligou para Benjamin Netanyahu e pediu que não houvesse resposta militar contra Teerã.

Continua após a publicidade

Netanyahu, porém, ignorou e atacou alvos em Teerã, Tabriz e Isfahan, segundo a TV Al Jazeera. Nas redes sociais, os militares israelenses disseram que foram atacados “alvos militares pertencentes ao regime terrorista iraniano no oeste e centro do Irã há pouco”.

Na última semana, Trump procurou firmar uma trégua entre Israel e Hezbollah, grupo apoiado pelo Irã que atua no Líbano, mas Tel Aviv ignorou e bombardeou Beirute, capital libanesa. Após isso, diversos mísseis iranianos foram lançados em direção a Israel, que disse ter os interceptado.

O presidente americano havia afirmado ao jornal Financial Times que Netanyahu “não tinha opção” a não ser aceitar o acordo de paz e reiterou que é ele quem “dá as cartas”.

Continua após a publicidade

“Estamos próximos de um acordo [de paz] final com o Irã, eu não quero estragar tudo por causa do que está acontecendo agora”, salientou o republicano anteriormente ao site Axios.

Os ataques foram suspensos nesta segunda-feira, mas o clima ainda é de tensão.

“Anuncia-se a suspensão das operações das forças armadas; contudo, ressalta-se que, caso as agressões e os males persistam, inclusive no sul do Líbano, medidas muito mais severas e repressivas serão tomadas”, disse a sede central de Khatam ol-Anbiya, que coordena as operações do Estado-Maior do Irã, segundo a agência de notícias Fars.

Continua após a publicidade

Mais cedo, o Irã culpou os Estados Unidos pela escalada das tensões com Israel. “Sem dúvida, como eu disse, as ações do regime sionista na região não podem ser separadas das políticas dos EUA”, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmaeil Baqaei. “Ninguém acredita que o regime sionista realizaria qualquer ação sem prévia coordenação e cooperação com os Estados Unidos.”

Em meio à troca de ataques, Trump instou os lados do conflito a “pararem imediatamente com os ‘tiroteios'”. Em publicação na Truth Social, rede social da qual é dono, o republicano afirmou que Israel e Irã “estão buscando um cessar-fogo imediato”, mas que as negociações de paz podem ser atrapalhadas por “ignorância” ou “estupidez”. Ele também informou que o bloqueio americano, que impede a entrada e saída de navios do Irã, continuará em vigor “até que um acordo final seja alcançado”.

Questão do Líbano

O Irã coloca o fim da guerra em todas as frentes na região — o que inclui o Líbano, alvo de uma ofensiva israelense contra o Hezbollah — como uma das principais demandas para um acordo com os Estados Unidos. O posicionamento é criticado pelo primeiro-ministro do Líbano, Nawaf Salam, que condena o uso do país como uma “moeda de troca” nas tratativas.

Continua após a publicidade

“Se me permitem dirigir algumas palavras ao Irã, é o seguinte: tenham misericórdia do nosso sul, parem de tratá-lo e ao seu povo como mera moeda de troca para melhorar os termos das suas negociações”, disse Salam na última sexta-feira, 5.

Ainda na sexta, Mohsen Rezaei, um conselheiro do líder supremo iraniano, reiterou que a milícia libanesa é um “aliado” que “fez grandes sacrifícios na guerra recente”, acrescentando: “Apoiamos o Hezbollah e permanecemos firmemente comprometidos com nossas obrigações para com ele”. Enquanto isso, as operações israelense contra o Líbano continuam apesar do cessar-fogo — rejeitado pelo grupo radical.

O Líbano foi arrastado para a guerra que abala o Oriente Médio, virando uma de suas múltiplas frentes, depois de o Hezbollah abrir fogo contra Israel em 2 de março numa retaliação à morte do líder supremo iraniano Ali Khamenei. Durante o fim de semana, Israel atacou supostos redutos do Hezbollah em Beirute, dias após Trump afirmar que uma ofensiva contra a capital libanesa estava fora de cogitação.

Pelos termos do cessar-fogo, Israel preservou o direito de agir contra ataques classificados como “planejados, iminentes ou em andamento”. O governo israelense acusa a milícia Hezbollah de descumprir o pacto repetidamente ao manter atividade militar próxima à fronteira. Do outro lado, autoridades libanesas afirmam que Tel Aviv tem usado a cláusula como justificativa para uma campanha previamente calculada.