Israel derruba prédios em ataque que mata 16 pessoas em Beirute, capital do Líbano

Dois ataques aéreos israelenses no Líbano na madrugada deste sábado, 23, mataram ao menos 11 pessoas em Beirute, capital do Líbano, e outras 5 pessoas na região de Roummane, no sul do país. Pelo menos outras 63 pessoas ficaram feridas. O número de mortos ainda pode subir, de acordo com o ministério da Saúde do Líbano. “Uma grande quantidade de partes de corpos está sendo identificada”, escreveu o ministério em um comunicado publicado na rede social X. Os alvos seriam estruturas do grupo extremista Hezbollah.

A capital libanesa Beirute começou a ser atingida por mísseis às 4h locais. Israel teria usado bombas capazes de penetrar em bunkers, deixando uma cratera profunda. Um prédio de oito andares desabou durante os ataques. Vários outros foram atingidos e danificados em imagens transmitidas pelo canal libanês Al Jadeed. O ataque aconteceu na região de Basta, um bairro popular e muito povoado. Beirute exalava um forte cheiro de explosivos horas após o ataque, segundo informações da agência Reuters. Este foi o quarto ataque na região em apenas uma semana

Já na região Sul do Líbano, a Agência Nacional de Notícias informou que ao menos 5 pessoas morreram em um ataque a Roummane. Outros quatro ataques também foram realizados no distrito de Tiro, outros dois em Bazouriyeh e mais um na cidade de al-Shaitiyah. Israel não comenta os bombardeios. O alvo desses ataques seria Muhammad Haydar, o principal comandante do Hezbollah, mas ainda não se sabe se ele foi atingido. No domingo passado, 17, um ataque aéreo matou um alto oficial de mídia do Hezbollah no distrito de Ras al-Nabaa.