Israel deporta milhares de trabalhadores palestinos para Faixa de Gaza

Israel deportou nesta sexta-feira, 3, milhares de trabalhadores palestinos que atuavam no país para a Faixa de Gaza, em meio à guerra contra o grupo terrorista palestino Hamas, iniciada em 7 de outubro. O regresso ao território em ruínas ocorreu por meio da passagem de Kerem Shalom, na fronteira entre Egito e Gaza, controlada pelo governo israelense, segundo a agência de notícias Reuters.

“Israel está cortando todos os contatos com Gaza. Não haverá mais trabalhadores palestinos em Gaza”, comunicou o gabinete do primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu. “Os trabalhadores de Gaza que estavam em Israel no dia da eclosão da guerra serão devolvidos a Gaza.”

Antes da escalada da violência, Israel havia emitido cerca de 18 mil licenças que permitiam aos moradores de Gaza cruzar a fronteira para Israel e a Cisjordânia à procura de empregos em setores como construção e agricultura. Embora os salários ainda fossem baixos, a remuneração poderia ser 10 vezes superior à que recebiam na Faixa de Gaza, bloqueada por Tel Aviv, compensando a travessia.

O anúncio do governo Netanyahu informou, ainda, o fim dos fundos destinados à Faixa, que incluíam o financiamento da Autoridade Palestina, órgão que governa a Cisjordânia. O corte de laços anda lado a lado com o “cerco total” contra Gaza, decretado pelo ministro da Defesa israelense, Yoav Galant, em 9 de outubro, que restringiu o acesso a combustível, energia e água ao enclave palestino. Ao mesmo tempo, Israel avança com a ofensiva terrestre e aérea contra o trecho, na tentativa de “eliminar” os combatentes do Hamas, agravando a crise humanitária na região.

Ao menos 9.200 palestinos foram mortos, quase metade dos quais crianças, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas. Autoridades das Nações Unidas, por sua vez, calculam que mais de 1,4 milhão de moradores do estreito território foram deslocados na fuga dos intensos bombardeios israelenses. A organização indica também que 80% da população local vive em condições de pobreza.

Em depoimento à agência de notícias, um alto funcionário da Autoridade Palestina afirmou que ao menos 4.950 residentes de Gaza fugiram de Israel para a Cisjordânia, enquanto estima que cerca de 5 mil tenham sido detidos por Israel. Os palestinos têm autonomia limitada nas áreas onde vivem na Cisjordânia, que é ocupada por soldados e colonos israelenses.