Israel dá ordem de evacuação e pacientes deixam hospital em Gaza a pé

Forças militares israelenses determinaram neste sábado, 18, a evacuação imediata do hospital Al-Shifa, na Faixa de Gaza, o que levou pacientes a deixarem o edifício às pressas – e a pé. Em entrevista à rede de televisão Al Jazeera, o gerente-geral de Al-Shifa afirmou que bebês prematuros estão sendo colocados aos pares em uma mesma incubadora para poderem sair do local. Com o avanço da ofensiva de Israel sobre o hospital, em cujo subsolo acredita-se que terroristas do Hamas se escondem, seis pacientes em diálise e 22 que estavam submetidos a cuidados intensivos já morreram, reportou o jornal israelense Haaretz.

Neste sábado completam-se quatro dias de operação no hospital. A ordem de evacuação foi anunciada por alto-falantes na cidade de Gaza. A Organização das Nações Unidas havia estimado que cerca de 2.300 pacientes e pessoas que perderam suas casas utilizavam a estrutura de saúde para se abrigar.

Na sexta, 17, o primeiro carregamento de combustível foi autorizado a entrar em Gaza depois de sucessivos apelos de que o insumo, embora haja temores de que terroristas do Hamas pudessem interceptá-lo, era fundamental para manter estruturas básicas, como hospitais e geradores de energia. A nova ordem é para que dois caminhões-tanque tenham aval para entrar diariamente no território.

Desde o início da guerra, em 7 de outubro, pelo menos 1.200 civis e militares morreram em Israel. O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, fala em 11.240 mortes do lado palestino. Ao todo 239 pessoas são mantidas reféns pelos terroristas.