Ler Resumo





Documentos inéditos revelam que os ataques militares de Israel provocaram um colapso ambiental na Faixa de Gaza. Com mais de 61 milhões de toneladas de escombros tóxicos contaminando água, solo e ar, especialistas alertam para riscos graves à saúde que podem perdurar por gerações.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Um relatório de especialistas divulgado pelo jornal The Guardian nesta segunda-feira, 23, revelou que a destruição da Faixa de Gaza pelas forças de Israel ao longo da guerra contra o Hamas gerou um desastre ambiental profundo, ameaçando a estrutura vital dos ecossistemas na região, necessários para a sobrevivência humana.

A reportagem divulga documentos inéditos do Observatório de Conflitos e Meio Ambiente (CEOBS, na sigla em inglês), uma organização internacional sem fins lucrativos que monitora, pesquisa e denuncia os impactos ambientais de conflitos armados e atividades militares no mundo. Os relatórios mostram a presença de materiais tóxicos que permeiam a água, o solo e o ar da região, tornando-a perigosa para a população palestina durante as próximas décadas.

Com base em imagens de satélite, sensoriamento remoto, análises científicas e outros dados de fonte aberta, o CEOBS aponta que a contaminação em Gaza é “generalizada, grave e consequente, com sérias implicações para a saúde pública e a sobrevivência dos civis”.

+ Israel lança operação terrestre no centro de Gaza e provoca fuga de palestinos

Continua após a publicidade

O diretor-executivo da Oxfam International, Amitabh Behar, lamentou em entrevista ao jornal que “o genocídio contínuo de Israel em Gaza inclui ataques militares ao meio ambiente, que são crimes de guerra ambientais que ameaçam a vida agora e por gerações futuras”. Ele acrescentou que as consequências à saúde associadas serão graves, com crianças e mulheres grávidas entre os que enfrentam os maiores riscos.

Behar disse ainda que a recuperação ambiental deve ser uma prioridade essencial no processo de reconstrução de Gaza.

Continua após a publicidade

O que diz a ONU?

Em 2025 e no início deste ano, uma comissão internacional independente de inquérito das Nações Unidas concluiu que Israel cometeu genocídio na Faixa de Gaza e que autoridades israelenses, entre elas o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, incitaram a prática desses atos.

A missão israelense em Genebra declarou que o país rejeita a “farsa difamatória” da comissão. Netanyahu também é alvo de um mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) por crimes de guerra.

Continua após a publicidade

O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) calcula ainda que as operações militares israelenses produziram mais de 61 milhões de toneladas de escombros em todo o território. A destruição de casas, bairros e infraestrutura transformou Gaza em um extenso depósito de materiais potencialmente perigosos.

Lama Abdul Samad, responsável pelo relatório divulgado nesta segunda-feira e especialista global em água e saneamento da Oxfam, afirmou que lidar com os impactos ambientais em Gaza será altamente desafiador. “A contaminação está dispersa pelos entulhos urbanos, terras agrícolas, sistemas de água e solos, enquanto munições não detonadas continuam a restringir o acesso seguro à maioria das áreas”, explicou ela ao Guardian.