Israel convoca 300 mil reservistas em preparação para invadir Gaza

Atualizado em 9 out 2023, 14h11 - Publicado em 9 out 2023, 14h09

Por Da Redação Atualizado em 9 out 2023, 14h11 - Publicado em 9 out 2023, 14h09

Israel anunciou nesta segunda-feira, 9, que convocou 300 mil reservistas nas últimas 48 horas para reagir a um ataque do Hamas, grupo extremista islâmico que invadiu o país no sábado 7. O número sem precedentes em sua história, em paralelo a uma mensagem a palestinos na Faixa de Gaza para deixarem seus lares, indica que o exército israelense está se preparando para invadir o território controlado pelos militantes.

Israel foi atacado por homens armados a partir da Faixa de Gaza e bombardeado no sábado com mais de 5 mil foguetes pelo Hamas. Em uma mensagem de vídeo, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou “guerra” contra o grupo extremista e anunciou uma contraofensiva.

“Convoquei os chefes do sistema de segurança e ordenei a evacuação das comunidades que foram infiltradas por terroristas. Isso está sendo feito agora”, disse Netanyahu. “O inimigo pagará um preço sem precedentes. (…) Estamos em guerra e vamos vencer.”

+ O que provocou a guerra entre Israel e o Hamas? Entenda

O porta-voz militar Daniel Hagari também afirmou que o país está se preparando para responder aos ataques na mesma medida.

“Nós nunca convocamos tantos reservistas, em uma escala como essa”, disse ele.

Além disso, o governo israelense informou que orientou moradores de algumas regiões no norte e leste da Faixa de Gaza a deixarem suas casas. Alguns palestinos afirmaram que receberam telefonemas e mensagens de oficiais de segurança dizendo que a área deveria ficar livre para uma operação dos militares de Israel, sinalizando que pode haver uma invasão do território palestino no futuro próximo.

Continua após a publicidade

Segundo o Ministério da Defesa israelense, o ataque do Hamas deixou ao menos 700 mortos. Já o Ministério da Saúde palestino contabiliza mais de 400 mortos entre palestinos.

+ Navios de guerra dos EUA se aproximam de Israel após ataque do Hamas

As mensagens de texto do exército de Israel pedindo uma retirada de algumas áreas de Gaza levantaram preocupações, porque a área não conta com abrigos antiaéreos oficiais. Em muitas partes do território sequer há serviços de telefonia ou internet, porque a companhia de telecomunicações palestina foi atingida por um ataque israelense.

Depois de sábado, Hamas reivindicou a autoria dos ataques, a maior ofensiva do grupo palestino a Israel nos últimos anos. Homens armados invadiram o país pela Faixa de Gaza, em meio a ataques aéreos com foguetes. Israel retaliou com bombardeios massivos em cidades de Gaza.

Muhammad Deif, líder do Hamas, afirmou em uma mensagem gravada que o grupo decidiu lançar uma “operação” para “acabar com a última ocupação da Terra”.

Continua após a publicidade

+ Ataque durante festival de música deixa ao menos 260 mortos em Israel

“Se você tem uma arma, pegue-a. Esta é a hora para usá-la”, disse Deif.

O porta-voz das Forças de Defesa de Israel, o tenente-coronel Richard Hecht, afirmou que militantes palestinos invadiram pelo menos sete comunidades e bases armadas israelenses. Em resposta, segundo o militar, o país está atacando “vários locais que pertencem ao grupo terrorista Hamas na Faixa de Gaza”. Ele pediu que civis que moram perto do lugar deixem suas casas e se encaminhem para abrigos.

Nesta segunda-feira, o Ministério da Defesa de Israel afirmou que não há mais conflitos ativos dentro do país, e que retomou todas as áreas invadidas pelo Hamas. A pasta também declarou um “cerco total” ao redor da Faixa de Gaza, com cortes de eletricidade, alimentos e água potável.

Publicidade

Siga