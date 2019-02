Israel começa a construir barreira na fronteira com a Faixa de Gaza

Israel divulgou que está reforçando sua cerca na fronteira com a Faixa de Gaza, e vai erguer uma barreira de aço galvanizado de seis metros de altura que percorrerá todo o comprimento do território.

O Ministério da Defesa de Israel publicou uma declaração neste domingo afirmando que havia iniciado a construção de uma barreira sobre o solo que complementa o muro subterrâneo, cujo objetivo é impedir túneis do Hamas abaixo da fronteira.

A construção da cerca vem após meses de protestos em massa de palestinos em Gaza ao longo da fronteira. Quase 190 palestinos foram mortos por fogo israelense desde o início, em março. Um soldado israelense foi morto por um atirador palestino em julho.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que a nova barreira “vai prevenir terroristas de Gaza de penetrarem no nosso território sobre o solo”.

A construção terá 65 km de comprimento e se estenderá desde a barreira marinha próxima à praia de Zikim, no norte, até Kerem Shalom, ao sul. Segundo o jornal israelense The Jerusalem Post, o muro pesará cerca de 20.000 toneladas e será similar ao que existe na fronteira com o Egito, porém com melhorias e “elementos de segurança inovadores”. O Ministro da Defesa afirma que a cerca é “inteligente” e “foi adaptada para barrar ameaças específicas”.

Desde a construção da barreira com o Egito, em 2010, o número de imigrantes ilegais originários da África caiu de 14.669 para apenas 14 em 2016.

(Com agência Estado)