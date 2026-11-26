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Relatório de ONG revela que Israel institucionalizou a tortura em interrogatórios para extrair confissões de palestinos. O alerta ganha urgência com o avanço de leis que preveem pena de morte exclusiva para palestinos, ampliando o risco de erros judiciais irreversíveis. Entenda os impactos.

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O Comitê Público Contra a Tortura em Israel (PCATI, na sigla em inglês) revelou que o Estado judaico institucionalizou o uso da tortura para extrair confissões de prisioneiros palestinos, registrando os abusos em documentos oficiais ou concedendo autorização prévia para “medidas especiais” em interrogatórios. A organização alertou em relatório, divulgado em reportagem do jornal britânico The Guardian nesta quinta-feira, 26, que a prática gera risco de erros judiciais irreversíveis, em um momento em que o país implementa uma lei de pena de morte para terroristas que afeta desproporcionalmente os palestinos.

Ao examinar 42 queixas sobre o uso de tortura por interrogadores do serviço de segurança interna (Shin Bet) na última década, o PCATI constatou que mais de 75% dos detidos confessaram após sofrerem tortura. Além disso, 10% dos denunciantes disseram que forneceram declarações incriminatórias sobre terceiros sob tortura.

A diretora-executiva do PCATI, Sari Bashi, afirmou que o sistema jurídico israelense valida oficialmente a tortura como ferramenta para extrair confissões de palestinos, independentemente da veracidade do conteúdo. “A tortura como ferramenta de interrogatório é particularmente grave, tendo em vista as iniciativas para impor a pena de morte em Israel pela primeira vez desde 1962”, explicou em entrevista ao Guardian.

Métodos de abuso

Centenas de depoimentos de prisioneiros palestinos ao longo dos anos descrevem interrogatórios que envolvem privação extrema de sono, violência física como tapas e chutes, ameaças, violência sexual e manutenção em posições de estresse. Alguns desses abusos constam em registros do próprio Shin Bet, como no caso de um advogado palestino preso em fevereiro de 2019. Durante um período de interrogatório de 27,5 dias (660 horas), ele foi interrogado por mais de 552 horas — uma média diária de 20 horas —, incluindo uma sessão contínua de quase 48 horas. As 108 horas restantes foram divididas entre deslocamentos e audiências de custódia.

Apesar de a Suprema Corte de Israel ter proibido a privação de sono como método deliberado em 1999, o advogado foi condenado por envolvimento em ataques a tiros com base em informações obtidas durante esse interrogatório. O Mavtan, órgão ligado ao Ministério da Justiça israelense para inspetoria de queixas sobre interrogatórios, declarou que os procedimentos ocorreram de acordo com as normas.

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Entre 2001 e 2024, mais de 1. 680 denúncias de tortura foram registradas junto ao Mavtan, mas nenhuma resultou em indiciamento.

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Outros casos surgem indiretamente em registros judiciais, embora os juízes raramente aceitem depoimentos de palestinos sobre tortura. Em um dos casos documentados, a confissão falsa de um detento obtida sob tortura foi usada como prova pela promotoria, sendo ele libertado apenas após seu advogado comprovar que ele não estava presente no local do crime. A privação de sono foi o método mais frequente nas denúncias analisadas pelo PCATI, mas mais da metade incluiu o uso de posições de estresse e outras formas de violência física.

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‘Interrogatório por necessidade’

Apesar de Israel ser signatário da Convenção das Nações Unidas Contra a Tortura, seu sistema jurídico começou a permitir o uso de violência e abuso quando considerado “necessário” para extrair informações que salvam vidas. Nos chamados “interrogatórios por necessidade” ou “interrogatórios militares”, oficiais do Shin Bet podem aplicar tortura após consultar superiores e seguir um procedimento interno de documentação.

“Uma suposta exceção restrita se expandiu e se desenvolveu em um sistema amplo de exceções legais e administrativas que engoliram a chamada regra, permitindo o uso da violência enquanto mantinham a aparência de proibição”, assinalou o texto do relatório.

Não existem dados públicos sobre a dimensão dos “interrogatórios por necessidade” no Shin Bet, o que representa uma preocupação urgente diante do fim iminente da suspensão da pena de morte em vigor desde 1962, quando o criminoso de guerra nazista Adolf Eichmann foi executado.

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“A pena de morte é sempre errada, porque é cruel, irreversível e nega o direito à vida. Ninguém deveria ser executado, principalmente em um sistema manchado por violência sistemática”, complementou Bashi.

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Legislação

Em março, o parlamento israelense, Knesset, aprovou uma lei que permite a execução de palestinos condenados por acusações de terrorismo relacionadas a ataques mortais, mas exclui israelenses judeus que cometem crimes semelhantes. Na Cisjordânia ocupada, onde os palestinos são julgados em tribunais militares, a pena de morte tornou-se a punição-padrão para condenados por ataques terroristas fatais.

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A legislação atraiu fortes críticas internacionais, inclusive do alto-comissário das Nações Unidas para os direitos humanos, Volker Türk, que alertou que sua promulgação constituiria crime de guerra. Em paralelo, uma lei específica autoriza um tribunal especial a impor penas de morte em casos decorrentes dos atentados de 7 de outubro de 2023.

Mesmo quando tribunais excluem confissões obtidas sob tortura, a jurisprudência israelense permite que os promotores usem informações derivadas delas como prova para condenações. O PCATI afirmou que, com o agravamento das condições das prisões após outubro de 2023, grupos de direitos humanos documentaram um aumento acentuado da violência exercida por guardas prisionais e soldados israelenses, incluindo espancamentos, ataques com cães, choques elétricos, ameaças e estupro.

Pelo menos 103 prisioneiros palestinos morreram sob custódia israelense desde 7 de outubro de 2023. De 10 autópsias analisadas pela organização Médicos pelos Direitos Humanos de Israel, cinco apresentaram sinais de agressão física e seis mostraram evidências de negligência médica. Em resposta, o Serviço Prisional de Israel afirmou que todos os prisioneiros estão detidos de acordo com a lei. O Shin Bet e o Ministério da Justiça de Israel não responderam aos pedidos de comentário.