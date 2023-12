Israel cercou ‘últimos redutos’ do Hamas no norte de Gaza, diz ministro

O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, afirmou nesta terça-feira, 12, que os soldados israelenses cercaram os “dois últimos” redutos do grupo terrorista palestino Hamas no norte da Faixa de Gaza. O desenvolvimento ocorre pouco mais de uma semana após a retomada dos combates no enclave, seguida de uma trégua temporária de uma semana, em que Tel Aviv passou o foco de sua operação para o sul.

Segundo Gallant, os batalhões do Hamas nas áreas de Jabalya e Shejaiya estão “à beira do desmantelamento”.

“A quantidade de pessoas que se rendem e que saem desses lugares nos mostra o que está acontecendo”, avaliou.

A declaração pareceu ser confirmada pelo Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas. Em depoimento à emissora americana CNN, Munir Al-Bursh, diretor-geral da pasta, afirmou que os militares de Israel têm uma presença “profunda” no campo de refugiados de Jabalya, onde foram relatados combates intensos e dezenas de vítimas.

Ponto de ruptura

O ministro também afirmou que os terroristas que se renderam relataram escassez de armas e alimentos.

“Estamos perto de um ponto de ruptura no norte da Faixa de Gaza”, disse Gallant, fazendo um apelo à rendição dos combatentes restantes do Hamas. “Qualquer um que preferir se render, como centenas já fizeram – pouparemos suas vidas”, completou.

Nesta terça-feira, os soldados israelenses afirmaram ter destruído um importante posto de lançamento de foguetes do Hamas e uma fábrica de armas no norte de Gaza. O local foi usado para disparar contra a cidade de Sderot, no sul de Israel, que sofreu graves danos durante o ataque do grupo terrorista em 7 de outubro, que fez eclodir o atual conflito. Lá, foram encontrados cerca de 250 foguetes, granadas e outros equipamentos militares.

Militantes detidos

Em pronunciamento separado, as Forças de Defesa de Israel (FDI) e a Agência de Segurança de Israel (ISA) anunciaram que mais de 500 combatentes do Hamas e da Jihad Islâmica foram detidos no mês passado “e transferidos para interrogatório adicional pela ISA e pela Unidade 504″, em referência a uma unidade de inteligência do exército israelense.

Segundo as FDI, desde o fim da pausa nos combates, cerca de 140 militantes do Hamas e da Jihad Islâmica foram detidos em Gaza. Pela primeira vez, os militares israelenses também publicaram fotografias de supostos combatentes que se renderam.