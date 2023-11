Israel bombardeia casa de líder do Hamas em Gaza

As Forças de Defesa de Israel (FDI), comunicaram nesta quinta-feira, 16, que um caça israelense atingiu a casa do líder do grupo terrorista palestino Hamas, Ismail Haniyeh, na Faixa de Gaza. O militante mora em exílio, no Catar, há anos.

As FDI afirmam que a casa foi “usada como infraestrutura terrorista e, entre outras coisas, como ponto de encontro para altos funcionários da organização”. Os militares também divulgaram imagens mostrando o ataque aéreo.

IDF struck the home of Hamas leader Ismail Haniyeh – who lives in Qatar – in the Gaza Strip. It says the home was "used as terror infrastructure and, among other things, as a meeting place for the senior officials of the organization." pic.twitter.com/axDlpry35p

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 16, 2023