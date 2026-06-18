🔥 O preço caiu! Garanta Revista Impressa + Digital Premium pelo menor preço do ano e com frete grátis!
Mundo

Israel ataca o Líbano após assinatura de acordo entre EUA e Irã

Embora tratado firmado entre Washington e Teerã preveja fim dos combates com o Hezbollah, Netanyahu está pouco disposto a suspender operações

Por Flávio Monteiro 18 jun 2026, 10h29
Esta foto, tirada da Alta Galileia, no norte de Israel, perto da fronteira entre Israel e Líbano, mostra tanques Merkava israelenses trafegando por uma estrada, passando por prédios destruídos no sul do Líbano, em 17 de junho de 2026
Esta foto, tirada da Alta Galileia, no norte de Israel, perto da fronteira entre Israel e Líbano, mostra tanques Merkava israelenses trafegando por uma estrada, passando por prédios destruídos no sul do Líbano, em 17 de junho de 2026 (JACK GUEZ/AFP)
Continua após publicidade
Israel ataca o Líbano após assinatura de acordo entre EUA e Irã Priorize VEJA no Google

Uma série de ataques das Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) resultou na morte de três pessoas no sul do Líbano nesta quinta-feira, 18. Informações divulgadas pela Agência Nacional de Notícias (NNA) libanesa apontam incursões de drones em duas cidades da região, mesmo após a assinatura do acordo de paz entre Estados Unidos e Irã determinar a interrupção das ações de Tel Aviv.

De acordo com a NNA, duas pessoas morreram após um drone destruir um carro na cidade de Kfar Tebnit, no distrito de Nabatieh. A região foi palco de outros ataques ao longo desta quinta, com uma ofensiva separada resultando na morte de uma pessoa na cidade de Zebdin. Também houve ataques no distrito de Bint Jbeil, próximo à fronteira israelense, com duas pessoas ficando feridas após um bombardeio na cidade de Beit Yahoun.

Embora Washington tenha anunciado recentemente a assinatura de um aguardado acordo de paz com Teerã, que interrompe todas as operações militares no Oriente Médio, incluindo as em curso no Líbano, Tel Aviv parece não se importar com o tratado firmado por seu principal aliado. Mais cedo nesta quinta, as IDF divulgaram um mapa mostrando a posição atual de suas tropas do sul libanês e afirmaram que seus soldados “estão estacionados na área designada de operações e continuarão a remover ameaças”.

Siga

Potencial para melar acordo?

Um alto funcionário do governo de Israel, ouvido pela agência de notícias Reuters, afirmou que Tel Aviv não tem intenção de recuar sua posição no Líbano, e que conversas “teimosas” estão ocorrendo entre Tel Aviv e Washington. A atual campanha militar teve início em março, após a milícia libanesa Hezbollah promover ataques contra o território israelense em retaliação a bombardeios promovidos no Irã.

Continua após a publicidade

A atual conjuntura aumenta a pressão sobre o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, uma vez que a continuidade das operações resultaria em uma deterioração de sua relação com o presidente americano Donald Trump, um de seus principais aliados. Na terça-feira, 16, o republicano chegou a criticar publicamente as ações militares de Israel no Líbano, afirmando que “não é necessário demolir um prédio de apartamentos toda vez que estiver procurando por alguém”.

Por outro lado, aliados de Netanyahu têm insistido por uma postura mais dura na relação com os Estados Unidos e insistem na manutenção da operação no Líbano. “O primeiro-ministro Netanyahu precisa dizer a Trump ‘chega'”, afirmou o deputado Moshe Saada, do Likud. “Estou obrigado a defender os israelenses, e retirar-me do Líbano agora representa uma ameaça existencial para Israel. O dever exige que ataquemos o Líbano em todos os lugares, 24 horas por dia, com máxima força e sem proporcionalidade”, completou o parlamentar.

Publicidade
TAGS:
Ásia
Estados Unidos
Israel
Líbano
Oriente Médio
Teerã
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).