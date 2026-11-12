Israel ataca hospital de Gaza e deixa ao menos seis mortos

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Um bombardeio israelense matou seis pessoas e feriu 20 ao atingir o Hospital Naser, em Khan Yunis, na Faixa de Gaza. Israel confirmou o ataque, alegando ter mirado um dirigente do Hamas e outros membros que operavam a partir do centro médico. O Hamas denunciou o incidente como um “crime de guerra”, expondo a fragilidade do cessar-fogo.

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Um bombardeio israelense matou ao menos seis pessoas ao atingir, nesta quinta-feira, 12, o Hospital Naser, em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza. Pelo menos 20 outras pessoas ficaram feridas, segundo os serviços de emergência do território palestino.

As Forças de Defesa de Israel (IDF) confirmaram um ataque, afirmando que seu alvo era “um dirigente do Hamas e outros membros do braço armado do movimento islamista” que operavam a partir do centro médico.

“O balanço do ataque israelense dentro do complexo médico Naser subiu para seis mortos”, afirmou à agência de notícias AFP a Defesa Civil, uma organização de primeiros socorros que atua sob a autoridade do Hamas. O hospital também confirmou as seis mortes em um comunicado.

O porta-voz do grupo palestino, Hazem Qasem, denunciou um “crime de guerra”.

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No centro da Faixa de Gaza, a Defesa Civil também relatou a morte de um palestino, atingido por “disparos israelenses” ao leste do campo de refugiados de Al Bureij, o que elevou para sete o número de mortos registrados “desde o amanhecer”.

Cessar-fogo frágil

Israel e o Hamas trocam acusações sobre violações do cessar-fogo que entrou em vigor em 10 de outubro de 2025, após dois anos de uma guerra desencadeada pelos ataques terroristas contra comunidades no sul israelense em 7 de outubro de 2023. Naquele dia, cerca de 1.200 pessoas morreram e 5 mil ficaram feridas, em sua maioria civis. Outras 251 foram levadas como reféns para Gaza, que, por sua vez, registrou mais de 70 mil mortos durante o conflito subsequente.

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Desde que a trégua entrou em vigor há um ano, mais de 1.600 palestinos morreram em ataques israelenses, segundo o Ministério da Saúde local, sob autoridade do Hamas, cujos dados são considerados confiáveis pelas Nações Unidas.

O grupo palestino continua no governo de Gaza, apesar do acordo de cessar-fogo prever sua retirada do enclave. Os mecanismos criados para implementar os termos acordados, como o chamado Conselho de Paz do presidente Donald Trump, têm apresentado uma série de falhas e atrasos.