Israel anuncia pausas táticas em Gaza para entrada de ajuda humanitária

O exército de Israel anunciou neste domingo, 16, que vai realizar pausas táticas diárias na atividade militar ao longo de uma estrada no sul da Faixa de Gaza para permitir a entrada de ajuda humanitária. Por diversas vezes, organizações internacionais alertaram sobre uma crescente crise humanitária na região. Os combates na cidade de Rafah, onde Israel tem como alvo as brigadas restantes do Hamas, vão continuar, disseram os militares.

A pausa será na estrada que liga a passagem de fronteira de Kerem Shalon – que fica próximo de Khan Yunis, bem no sul – à estrada Salah al-Din, mais ao norte. A distância entre os dois locais é de aproximadamente 170 km. Ela deve acontecer das 2 horas da manhã (no horário de Brasília) às 13 horas.

Sobre o conflito

A guerra entre Israel e Hamas começou após o grupo extremista realizar um violento ataque em 7 de outubro de 2023, no qual 1.200 pessoas foram mortas e mais de 250 feitas reféns, segundo registros israelenses. Desde então, mais de 37 mil palestinos, entre eles milhares de mulheres e crianças, foram mortos na campanha militar do governo de Benjamin Netanyahu, segundo o Ministério da Saúde de Gaza.