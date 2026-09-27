Israel anuncia mortes de comandante do Hamas e de jihadista envolvidos no sequestro de reféns

As Forças de Defesa de Israel (FDI) anunciaram neste domingo, 27, a morte de dois membros do Hamas envolvidos no sequestro de reféns nos ataques de 7 de outubro de 2023. Em publicações separadas no X, antigo Twitter, as FDI informaram que Saher Nidal Latfi Sakr, apontado como “terrorista afiliado a organizações jihadistas globais”, e Muhammad Hamad Muhammad Gabain, comandante da ala militar do Hamas, foram mortos em ataques aéreos na Faixa de Gaza.

Sakr dirigiu a motocicleta usada para sequestrar Noa Argamani e Avinatan Or no festival de música Nova, onde 378 pessoas foram mortas pelos militantes em 7 de outubro. De acordo com as forças israelenses, ele forneceu armas para o grupo palestino radical ao longo da guerra, bem como liderou ataques recentes contra civis e tropas do país. Argamani foi resgatada por militares de Israel em 2024, ao passo que Or foi libertado pelo Hamas no ano passado.

Já Gabain participou, segundo as FDI, da manutenção dos reféns Ziv Berman, Gali Berman, Eitan Mor, Liri Albag, Agam Berger, Matan Angrest, Omri Miran, Keith Siegel e Alon Ohel em Gaza. Todos os reféns mencionados foram libertados. O comunicado também afirmou que o comandante “intensificou os ataques contra tropas das Forças de Defesa de Israel (FDI) e civis israelenses, além de operar para restaurar as capacidades do Hamas, em violação sistemática do cessar-fogo”.

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ELIMINATED: Muhammad Hamad Muhammad Gabain, a commander in Hamas' military wing. He was involved in holding the hostages Ziv Berman, Gali Berman, Eitan Mor, Liri Albag, Agam Berger, Matan Angrest, Omri Miran, Keith Siegel and Alon Ohel in Hamas captivity in Gaza. Recently,… pic.twitter.com/La8ALFRCNj — Israel Defense Forces (@IDF) September 27, 2026

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Ataques a Gaza

Dados do Ministério da Saúde de Gaza apontam que 1.145 palestinos morreram em bombardeios israelenses desde a implementação do cessar-fogo em 11 de outubro de 2025. Desde o início da guerra, mais de 74 mil foram mortos e 175.068 ficaram feridos.

Em 15 de setembro, um ataque aéreo israelense do tipo “golpe duplo” matou um paramédico e um adolescente na Cidade de Gaza. Imagens verificadas pelo jornal britânico The Guardian mostram Mohammad Abdul Zinati, de 15 anos, se aproximando da vítima de um primeiro bombardeio antes de ser atingido por uma segunda explosão.

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O jovem voltava da escola e havia parado em um supermercado para encontrar com amigos. Pouco depois, uma explosão atingiu a região. Ao sair para verificar o que havia ocorrido, Mohammad encontrou um homem gravemente ferido, ainda consciente e pedindo ajuda, e correu em sua direção. Ele foi identificado pela Defesa Civil de Gaza como o paramédico Sharif Shadi Labad.