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O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, ameaçou ordenar o deslocamento de 1 milhão de palestinos caso o Hamas não se desarme. Em meio a ataques que desafiam a trégua e a pressão pelo plano de Donald Trump, a tensão volta a escalar na Faixa de Gaza. Entenda o novo ultimato.

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O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, ameaçou nesta quinta-feira, 26, promover uma nova operação militar na Faixa de Gaza que incluiria o deslocamento de 1 milhão de palestinos para o sul do território caso o Hamas não entregue suas armas. A declaração ocorre em meio à intensificação dos ataques israelenses contra integrantes da liderança do grupo, apesar do cessar-fogo em vigor desde outubro de 2025.

Em uma publicação na rede social X, Katz afirmou que o movimento palestino precisa se desarmar voluntariamente, conforme previsto no plano apresentado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ou será desmantelado pela força. Nesse segundo cenário, o Exército israelense realizaria uma nova retirada de moradores para o sul de Gaza e uma operação militar inspirada nas ações conduzidas em Rafah e Beit Hanoun.

O ministro alegou que cerca de 70% da Faixa de Gaza já foi destruída e está sob controle das forças israelenses. Segundo ele, o domínio do Hamas sobre os 30% restantes do território seria uma “ilusão”. Katz também afirmou que Israel já dispõe de uma estrutura para organizar a saída de moradores que desejem deixar o enclave.

A ameaça representa a possibilidade de um novo deslocamento em massa em uma região onde a maioria dos 2,1 milhões de habitantes já foi obrigada a abandonar suas casas ao menos uma vez desde o início da guerra, em outubro de 2023. A ofensiva israelense começou após o ataque liderado pelo Hamas contra Israel, em 7 de outubro daquele ano.

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Impasse sobre o desarmamento

Em julho de 2026, o Hamas anunciou que havia aceitado entregar suas armas a um comitê tecnocrático palestino, previsto no plano de paz de Trump e vinculado ao chamado Conselho da Paz, responsável por supervisionar a implementação do cessar-fogo. A proposta, no entanto, não avançou. O governo israelense mantém a exigência de um desarmamento verificável do grupo antes de qualquer retirada das tropas do território palestino.

Enquanto as negociações permanecem paralisadas, Katz também ameaçou atingir Khalil al-Hayya, chefe do gabinete político do Hamas, que está fora dos territórios palestinos. O dirigente sobreviveu a uma tentativa de assassinato em um ataque israelense contra Doha, no Catar, em 2025. “Chegará a vez de Khalil al-Hayya e seus associados”, escreveu o ministro.

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Na mesma declaração, Katz anunciou a morte de Khaled Abu Nada, a quem identificou como responsável pelas áreas de economia e educação do Hamas em Gaza, durante um bombardeio realizado na noite de quarta-feira, 25. Segundo fontes locais e testemunhas, Abu Nada, de 56 anos, identificado como vice-ministro da Educação no governo administrado pelo Hamas, foi morto ao lado da mulher, Abeer Mohammed Abu Nada, de 49, em um ataque contra um apartamento residencial em Deir al-Balah.

Ataques continuam apesar da trégua

O cessar-fogo entre Israel e Hamas entrou em vigor em 10 de outubro de 2025, mas não interrompeu completamente as operações militares na região. Segundo dados do Ministério da Saúde de Gaza, pelo menos 1. 679 palestinos morreram e outros 6. 100 ficaram feridos em ataques israelenses desde o início da trégua.

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Os números da guerra também continuam elevados. De acordo com o balanço mais recente do Ministério da Saúde palestino, mais de 74 mil pessoas morreram e outras 176 mil ficaram feridas desde o início da ofensiva israelense, em outubro de 2023. A maior parte da infraestrutura do enclave foi destruída ou danificada.